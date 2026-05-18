Detenido un iraquí pro Irán tras ordenar una veintena de atentados terroristas en EEUU y Europa

La policía acordona los alrededores de una sinagoga dañada por una explosión en Lieja, (Bélgica), el 9 de marzo de 2026.

Es "uno de los golpes más significativos contra las redes de operaciones encubiertas de la República Islámica de Irán en el exterior". El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en estrecha colaboración con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y socios internacionales, ha anunciado la detención y procesamiento formal de Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi. Se trata de un ciudadano iraquí de 32 años al que se le señala por ordenar y preparar una veintena de atentados terroristas en suelo europeo y norteamericano en respuesta a la guerra contra Irán. Un proiraní armado y organizado que tenía por diana, sobre todo, intereses israelíes y judíos.

El arrestado ha sido identificado como un alto comandante de la organización paramilitar Kata’ib Hizballah -designada oficialmente por Washington como Organización Terrorista Extranjera- y por ello se enfrenta a una serie de graves cargos federales tras ser capturado en el extranjero, transferido a la custodia estadounidense y presentado ante los tribunales de Manhattan (Nueva York).

De acuerdo con la denuncia penal desclasificada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Al-Saadi no sólo actuaba como un mando operativo clave dentro de las estructuras de las milicias chiíes de Irak, sino que operaba en coordinación directa y bajo el auspicio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés).

La investigación revela una asombrosa campaña global de intimidación y violencia que incluye la planificación, instigación o ejecución de casi una veintena de complots y ataques terroristas perpetrados en suelo europeo, canadiense y estadounidense. Esta ofensiva coordinada se estructuró como una represalia directa a las recientes acciones militares en la región y con el objetivo confeso de forzar una retirada de los intereses occidentales e israelíes, sostiene el Departamento de Justicia norteamericano en una nota de prensa.

La detención de Al-Saadi, efectuada inicialmente en Turquía, marca "un hito en la justicia transnacional", dice Washington. El acusado compareció formalmente ante la jueza magistrada de EEUU, Sarah Netburn, en el tribunal federal de Manhattan, donde se decretó su ingreso en prisión preventiva sin derecho a fianza a la espera del juicio formal. Durante su comparecencia inicial, los presentes describieron la actitud del acusado como impasible e incluso desafiante, llegando a sonreír en múltiples ocasiones ante la lectura de los cargos penales que podrían acarrearle la cadena perpetua.

El director del FBI, Kash Patel, elogió la minuciosidad de las pesquisas y la perfecta sincronización de las fuerzas del orden involucradas en el caso, definiendo a Al-Saadi como un "objetivo de alto valor responsable de terrorismo global masivo". En un comunicado oficial, Patel aseveró de forma contundente que su arresto definitivo fue el producto directo de "una misión justa ejecutada de manera brillante" por los agentes de la institución y sus socios de seguridad globales.

Por su parte, la comisionada de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, cuyos oficiales desempeñaron un rol fundamental integrados en la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI (JTTF), subrayó la gravedad del panorama desvelado por el expediente judicial. Según Tisch, este caso "pone en evidencia de manera cruda las amenazas globales que representan el régimen iraní y sus organizaciones satélites, como Kata’ib Hizballah".

Criptomonedas y un falso cartel mexicano

El núcleo de la denuncia penal en EEUU se centra en las meticulosas maniobras de Al-Saadi para sembrar el caos en una de las mayores metrópolis del mundo occidentales mediante ataques dirigidos explícitamente contra la comunidad judía. Los documentos judiciales detallan cómo, entre los meses de marzo, abril y mayo, el comandante iraquí intentó reclutar y financiar de forma activa a elementos operativos en el país para detonar un artefacto explosivo o provocar un incendio a gran escala en un templo judío de gran relevancia en la ciudad de Nueva York.

Sin saberlo, Al-Saadi entabló comunicación directa con un agente encubierto de las fuerzas del orden estadounidenses, a quien el terrorista creía un miembro operativo de un cartel del narcotráfico mexicano con capacidad de operar en la frontera norte. A través de este canal de comunicación interceptado, Al-Saadi negoció los detalles logísticos y financieros del atentado.

En una conversación telefónica grabada el 1 de abril, Al-Saadi preguntó de forma explícita por el coste financiero requerido para contratar a un sicario o especialista en demoliciones capaz de ejecutar el plan de sabotaje masivo. En dicha grabación, las transcripciones federales registran al acusado diciendo textualmente: "Quiero decir, nosotros le proporcionamos un templo judío, un centro judío".

Para materializar la agresión, Al-Saadi facilitó al agente encubierto fotografías detalladas y mapas de localización por satélite de la sinagoga seleccionada en Nueva York, cuyo nombre exacto se ha mantenido bajo estricta reserva judicial por motivos de seguridad pública, aunque la comisionada Jessica Tisch reveló que el acusado "eligió esa sinagoga específica porque era, cito textualmente, 'un faro de solidaridad y apoyo a Israel'".

Tras pactar un precio total de 10.000 dólares pagaderos en criptomonedas para la ejecución del atentado, Al-Saadi procedió a enviar un primer pago inicial de contingencia equivalente a 3.000 dólares mediante transferencias de activos digitales. La urgencia del mando de Kata’ib Hizballah por ver derramada sangre en suelo estadounidense quedó reflejada en un mensaje de texto enviado el 6 de abril, en el cual presionaba al agente encubierto para actuar de forma inmediata: "Quiero ver buenas noticias esta noche... no mañana, hermano".

Los planes de Al-Saadi no se limitaban de manera exclusiva a la costa este. El expediente de la fiscalía señala que el acusado suministró también material fotográfico, planos de coordenadas e información de inteligencia táctica para asaltar otros centros e instituciones religiosas judías ubicadas en las ciudades de Los Ángeles (California) y Scottsdale (Arizona).

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, fue tajante al describir la trayectoria de destrucción del acusado y el firme compromiso del Estado de derecho frente a estas amenazas: "Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, un comandante de la organización terrorista Kata’ib Hizballah, se enfrenta a cargos gravísimos por su participación en numerosos ataques contra los intereses de los Estados Unidos en todo el planeta, incluidos sus esfuerzos por asesinar en suelo estadounidense. Tal como se alega, durante años, Al-Saadi se entregó a promover los objetivos terroristas de Kata’ib Hizballah y del IRGC, dos organizaciones terroristas dedicadas a dañar a los Estados Unidos y a sus aliados. Más recientemente, Al-Saadi intentó perpetrar ataques en los Estados Unidos, incluso en la ciudad de Nueva York".

Clayton concluyó su declaración advirtiendo que el procesado "intentó desestabilizar la sociedad estadounidense a través de la intimidación y la violencia. En un contraste justo y recto, su enjuiciamiento pondrá de relieve lo mejor de nuestro país".

Subcontratación criminal

Más allá de los planes abortados en EEUU, la investigación ha destapado que Al-Saadi lideró una vasta estructura operativa transnacional responsable de coordinar aproximadamente 18 ataques y tentativas de atentado en diversas capitales europeas, así como dos incidentes de sabotaje en Canadá, todos ellos perpetrados a partir de marzo.

Las autoridades sostienen que, para reivindicar estas acciones y evitar la atribución geopolítica directa a Teherán, la red empleaba el nombre de un grupo instrumental o fachada denominado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (un componente operativo de Kata’ib Hizballah). El modus operandi descubierto por el FBI y las agencias de inteligencia aliadas de la OTAN pone de manifiesto una estrategia sumamente sofisticada y cínica: para mantener lo que en el argot de espionaje se conoce como "denegación plausible" (evitar la implicación directa de Irán o Irak), Al-Saadi y sus colaboradores subcontrataban la ejecución material de los actos vandálicos, incendios y ataques con armas blancas a delincuentes comunes locales, individuos con problemas psiquiátricos severos o radicales captados en redes de delincuencia organizada.

Entre los múltiples objetivos europeos identificados en el pliego de cargos se encuentra la planificación de un ataque contra una sinagoga en la ciudad de Lieja (Bélgica), frustrado gracias al intercambio oportuno de información de inteligencia criminal. A su vez, en Países Bajos, se detectó un intento de atentado con explosivos contra la sede financiera del Bank of New York Mellon en la capital, Ámsterdam, así como planes de asalto dirigidos a una escuela de educación primaria de la comunidad judía en la misma urbe.

Investiga una explosión sin heridos delante de una sinagoga en Lieja (Bélgica) "Un acto de antisemitismo extremadamente violento, contrario a la tradición liejana de respeto al prójimo", denuncia el alcalde socialista.

En Francia, hubo maniobras de vigilancia y conspiración para perpetrar un ataque contra el edificio corporativo del Bank of America en pleno centro de París. "Enviamos a uno de ellos... estaba colocando el artefacto explosivo y, justo cuando iba a activarlo, lo atraparon", lamenta en una de las llamadas que se le han interceptado. Y en Macedonia del Norte, se cuenta un ataque de carácter incendiario premeditado contra una histórica sinagoga en la ciudad de Skopje.

Uno de los episodios más trágicos de la campaña tuvo lugar en Londres el pasado 29 de abril. Bajo las directrices ideológicas y el impulso propagandístico de la red de Al-Saadi, un ciudadano británico de 45 años, nacido en Somalia y con un largo historial de violencia y desequilibrios mentales, perpetró una serie de apuñalamientos masivos. El agresor atacó inicialmente a un transeúnte musulmán en el área de Southwark para posteriormente desplazarse al vecindario de Golders Green (un conocido núcleo de la comunidad judía londinense), donde persiguió e hirió de gravedad a dos ciudadanos de confesión judía, uno de los cuales ostenta la doble nacionalidad estadounidense y británica.

La policía británica detiene a un hombre tras el apuñalamiento de al menos dos personas en el norte de Londres Los heridos, que han sido trasladados a un hospital, se encuentran estables, según ha informado la policía metropolitana de Londres.

Aunque la policía metropolitana de Londres manejó inicialmente el caso bajo los protocolos de salud mental, la investigación federal estadounidense ha vinculado directamente la agitación de este ataque a los hilos operativos manejados por Al-Saadi desde el exterior.

El arsenal legal desplegado por la fiscalía de Nueva York contra el líder miliciano iraquí abarca seis cargos de enorme calado penal. Cada uno de estos puntos de la denuncia penal tipifica conductas destinadas al asesinato masivo y la financiación ilícita de estructuras insurgentes:

Cargos 1 y 2: Conspiración para proporcionar apoyo material a una Organización Terrorista Extranjera (FTO), en referencia explícita a Kata’ib Hizballah y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), delitos que conllevan penas individuales de hasta 20 años de prisión.

Cargos 3 y 4: Conspiración y suministro efectivo de apoyo material para la comisión de actos de terrorismo internacional, incluyendo conspiración para cometer asesinatos transnacionales y delitos con el uso de bombas (hasta 15 años de prisión por cargo).

Cargo 5: Conspiración para colocar y detonar un artefacto explosivo en un lugar de uso público, una institución pública o un sistema de transporte masivo. Este cargo contempla de forma directa la posibilidad de una condena a cadena perpetua.

Cargo 6: Intento de destrucción de propiedad mediante el uso de fuego o materiales explosivos, un delito federal que acarrea una pena mínima obligatoria de 5 años de cárcel y un máximo de 20 años.

El vínculo histórico con Qasem Soleimani

El perfil de Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi no es el de un radical improvisado. Las agencias de contraesfuerzo terrorista norteamericanas señalan que el acusado se integró formalmente a las filas operativas de Kata’ib Hizballah en torno al año 2017.

A partir de ese momento, comenzó un rápido ascenso dentro de los cuadros de mando de la organización gracias a su estrecha sintonía personal y operativa con dos de las figuras más influyentes del eje de milicias chiíes proiraníes de la última década: Qasem Soleimani, el célebre e histórico comandante de la Fuerza Quds del IRGC, y Abu Mahdi al-Muhandis, quien fuera el carismático jefe máximo de Kata’ib Hizballah y de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak.

¿Quién era el poderoso general iraní Soleimani? Ha muerto este viernes en Bagdad en un bombardeo estadounidense.

Tanto Soleimani como Al-Muhandis resultaron muertos en enero de 2020 durante un bombardeo selectivo ejecutado por drones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Según los investigadores del FBI, Al-Saadi asumió parte del legado operativo de estos líderes, jurando venganza y coordinando células clandestinas para hostigar las posiciones de las democracias occidentales a nivel global.

Esta proximidad con los líderes caídos es, precisamente, el pilar central sobre el que la defensa técnica de Al-Saadi pretende articular su estrategia legal en los tribunales estadounidenses. El abogado defensor asignado al caso, el letrado Andrew J. Dalack, rechazó tajantemente la validez criminal del procesamiento penal, denunciando el arresto como una maniobra puramente política por parte del gobierno estadounidense en el marco de las tensiones bélicas que sacuden el Medio Oriente.

De acuerdo con las declaraciones públicas efectuadas por Dalack tras la sesión de instrucción en los juzgados de Manhattan: "Básicamente, mi representado está siendo sometido a un procesamiento de carácter estrictamente político. Él es, a todos los efectos, un prisionero de guerra y, como tal, debería ser tratado bajo los marcos y protecciones correspondientes a dicha condición".

El abogado defensor argumentó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está persiguiendo penalmente a Al-Saadi no por acciones delictivas comunes demostrables en un tribunal ordinario, sino como un acto de represalia institucional debido a su conocida e histórica relación personal y militar con el fallecido general iraní Qasem Soleimani.

Un desafío a la seguridad global en la era de la guerra híbridaEl procesamiento de Al-Saadi se produce en un escenario geopolítico de extrema volatilidad, marcado por una profunda reconfiguración de los conflictos de guerra híbrida en los que Irán hace uso extensivo de sus redes de apoderados (proxies) en el Líbano, Yemen, Irak y Siria. Los analistas internacionales coinciden en que la estrategia de activar células en territorio europeo y estadounidense empleando a la delincuencia común como mano de obra ejecutable representa un desafío de primer orden para los servicios de contrainteligencia de la Unión Europea y del hemisferio occidental.

La capacidad de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para reclamar jurisdicción legal sobre delitos planificados o perpetrados fuera de las fronteras físicas de los Estados Unidos se fundamenta en un principio jurídico clave: la protección de los ciudadanos estadounidenses (como el herido en el ataque de Londres) y la salvaguarda de sus intereses financieros y consulares en el extranjero frente a conspiraciones destinadas al exterminio o al terrorismo de Estado.

A medida que el caso avance hacia las fases de juicio oral, las revelaciones contenidas en los sistemas de comunicación cifrada interceptados a Al-Saadi prometen arrojar más luz sobre el flujo de dinero en criptomonedas empleado por el IRGC para financiar su red de sabotaje en Occidente. Por el momento, Al-Saadi permanecerá confinado bajo estrictas medidas de seguridad en un centro de detención federal de Nueva York, mientras las agencias policiales del viejo continente continúan desmantelando los flecos locales de la red criminal que el comandante iraquí pretendía dirigir desde las sombras.