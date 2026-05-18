Las imágenes que confirman el romance entre Jacob Elordi y Kendall Jenner

Desde que se celebró el festival de Coachella a mediados de abril, los rumores sobre un posible romance entre Jacob Elordi y Kendall Jenner han sido incesantes y este domingo varias fotografías han dejado claro que hay algo entre el actor y la modelo.

En primer lugar, la revista de cotilleos TMZ ha publicado una imagen de Elordi y Jenner en una playa de Hawaii, donde se habrían escapado para pasar unos días lejos de las miradas de los curiosos y los paparazzi. La imagen se tomó en una playa privada y en ella los protagonistas aparecen charlando mientras están sentados sobre una toalla.

Ambos aparecen en bañador y, en el caso de Jenner, bebiendo una botella de vino rosado con aspecto totalmente relajado y ajenos a que están siendo fotografiados.

Por si el viaje a Hawaii no fuera suficiente para confirmar que la modelo y el actor están saliendo, el portal Deux Moi ha publicado otras imágenes de la pareja este fin de semana en Los Ángeles acompañados por Kylie Jenner y Timothèe Chalamet.

En las instantáneas tomadas por los paparazzi se puede ver a los cuatro en un coche. El que conduce es Jacob Elordi, mientras que Kendall Jenner está en el asiento del copiloto y su hermana pequeña y Chalamet ocupan la parte de atrás del vehículo.

Todos menos Elordi han intentado taparse la cara con sus teléfonos móviles y llama la atención especialmente la cara de Kylie Jenner, que no ha podido evitar reírse ante la situación.

Las confirmación del romance entre Jacob Elordi y Kendall Jenner llega después de que el protagonista de Cumbres borrascosas cancelara su participación como jurado en el Festival de Cannes por una lesión en el pie. Un dato que ha llamado la atención entre sus fans nada más publicarse las imágenes en el coche ya que es él quien aparece conduciendo.

Si la relación entre Elordi y Jenner es una aventura pasajera o algo serio solo el tiempo lo dirá. A pesar a que muchos seguidores de la nueva estrella de Hollywood insisten en que es una pareja poco ortodoxa, también eran muchos los que no apostaban por Kylie Jenner y Timothée Chalamet, que ya llevan más de tres años juntos.