La cantante Duffy se sincera sobre su secuestro y violación en un documental: "Apenas se ha sabido nada de ella, hasta ahora"

Se trata de una de las historias más inquietantes de la música actual: la desaparición y secuestro de la cantante Duffy, que la apartó de la escena musical desde 2011, en pleno éxito de su carrera.

La cantante británica, que triunfó en 2008 con Mercy, prepara un documental con la plataforma Disney en el que revelará por primera vez ante las cámaras los detalles del secuestro y la violación que sufrió en 2011 y que la mantuvieron apartada de la música durante años.

El proyecto contará con material inédito de la cantante y profundizará en el desgarrador testimonio que compartió en 2020, cuando relevó que había sido drogada, secuestrada y llevada a otro país, donde sufrió abusos sexuales y violencia.

"Esto tuvo un efecto devastador en toda su vida, aislándola del mundo. Desde entonces, apenas se la ha visto ni se ha sabido nada de ella, hasta ahora", informó Disney este miércoles en un comunicado.

El documental "será una retrospectiva que recorrerá la vida de Duffy, desde su infancia en Gales hasta su meteórico ascenso a la fama y su retiro de la vida pública tras su incomprensible experiencia", agregó el escrito.

Del éxito de 'Mercy' a desaparecer del panorama musical

Duffy arrasó en la industria musical cuando en 2008 publicó su primer disco Rockferry, que contenía el éxito Mercy y recibió aclamaciones de la crítica, que la vinculó con iconos contemporáneos como Adele y Amy Winehouse.

Después de un segundo álbum presentado en 2010, Endlessly, que no cosechó el éxito esperado, la artista se retiró de la vida pública durante toda la década y tan solo apareció como actriz de reparto en una película de 2015. Sin embargo, en esos años, la artista vivió un auténtico infierno.

"La verdad es, y creedme que estoy bien y a salvo ahora, que fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó su tiempo. No hay una forma suave de decirlo. Pero puedo afirmar que en la última década fueron miles y miles los días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente. Ahora el sol brilla", dijo en el escrito publicado en 2020 en el que hizo pública la noticia.

Según contó entonces, la artista no quería "mostrarle al mundo la tristeza" en sus ojos "¿Cómo puedo cantar desde el corazón si está roto?", confesó entonces a sus seguidores, a los que le hizo una petición: "Por favor, apoyadme para hacer de esto una experiencia positiva".