La frase del rey Juan Carlos que ha llegado a Reino Unido y que está trayendo cola
Su libro de memorias está a punto de ver la luz en Francia.

Elena Santos
Los reyes Juan Carlos y Sofía junto a Diana de Gales en Sevilla en 1987.Tim Graham Photo Library via Get

La próxima semana está previsto que las memorias de Juan Carlos I, un libro titulado Reconciliación, vean la luz en Francia. El emérito ya ha avanzado algunos temas de los que trata en una entrevista que ha concedido a Le Figaro en la que cuenta que se marchó a Abu Dabi para ayudar a su hijo, en la que da su opinión sin cortapisas sobre Franco -“¿Por qué mentir, si fue una persona que me hizo rey, y en realidad me hizo rey para crear un régimen más abierto?”- o que le duele España y la echa de menos todos los días. 

También se han publicado algunos pasajes del libro en el semanario Le Point. Uno de ellos ha llamado especialmente la atención en Reino Unido, porque el padre de Felipe VI habla en él de Diana de Gales.

Como resalta The Telegraph, desmiente haber tenido un affaire con Diana de Gales. De hecho, lo plasman así: "En sus memorias aún inéditas, Juan Carlos, el exmonarca caído en desgracia y notorio mujeriego, afirma que no ocurrió nada entre él y la princesa Diana durante las visitas de ella a su residencia de verano en Mallorca".

Lady Di visitó Mallorca en tres veranos consecutivos a partir de 1986, junto a su entonces marido, el príncipe Carlos, y sus dos hijos, Guillermo y Harry. 

Según escribe el emérito, Diana era “fría, taciturna y distante, salvo en presencia de los paparazzi”.

The Telegraph recuerda que la princesa Diana nunca se manifestó públicamente acerca de los rumores acerca de que Juan Carlos la había seducido que alimentaba la prensa del corazón que seguía a los royals, pero añade que "se decía que lo encontraba 'un poco demasiado atento".

El rey emérito, que acaba de regresar a España en medio del revuelo por la inminente publicación del libro, justifica haberlo escrito junto a la francesa Lawrence Debray con este pensamiento que refleja en él: "He tenido la sensación de que me han robado el relato de mi vida".

Elena Santos
