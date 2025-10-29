Pilar Eyre anticipa lo que va a pasar en España tras la entrevista a Juan Carlos I en Francia

La entrevista que el rey Juan Carlos I ha concedido al periodista de Le Figaro Magazine Charles Jaigu desde Abu Dabi ha causado un importante revuelo en España. Una charla que llega un par de semanas antes de la salida de Reconciliación, las memorias del rey que llegarán primero a Francia —el 12 de noviembre— y en diciembre a España.

Si ya la charla con el medio francés ha levantado una buena polvareda en los medios nacionales, la salida de las memorias puede provocar un auténtico terremoto en la sociedad española ya que, como apuntan aquellos que han podido leer algo, "es condescendiente con la figura de Franco", como han dicho en Al Rojo Vivo, y hasta ataca a Letizia.

Sobre la entrevista ha hablado en la revista Lecturas la experta en Casa Real y una de las personas que mejor conoce al rey emérito, Pilar Eyre, que de primeras ha dicho que lo que ha leído le produce "risa, pena y rabia".

Gracias a su conocimiento sobre todo lo que rodea al rey emérito, exiliado desde 2020, Pilar Eyre ha vaticinado lo que va a pasar en España al ver el lío: "Ahora se dirá que ha sido todo cosa del periódico, que el periodista se lo ha inventado todo, pero eso no es cierto. A mí me entrevistaron en este mismo periódico y tienen como norma enviarte el artículo por si quieres corregir algo".

"No sabe nada del país en el que estuvo gobernando"

Ha añadido que ella no lo hizo pero que el rey sí que hubiese podido cambiar cualquier cosa que no le hubiese parecido bien ya que en el texto hay alusiones directas a Franco, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a su propio hijo, el rey Felipe VI.

"No sabe nada del país en el que estuvo gobernando", ha afirmado en el citado medio. "¡Se cree que los carlistas van por la calle en plena guerra! Esto es vivir en el siglo XIX o en 1936. No conoce nada del país donde tanto ansía regresar", ha apostillado.

En el texto, el periodista dice que desde que vive en Abu Dabi no puede ver ni a su mujer, la reina Sofía, ni a gran parte de sus nietos, algo que ha dejado alucinando a Eyre porque "lleva separado de ella desde hace treinta años".

"Y que ahora quiera desmentir su relación con Lady Di es inconcebible. Es dar carnaza a todas esos medios que él mismo desprecia. Ahora que no venga hablando de sensacionalismo", le ha recriminado.

Sí le ha parecido bien, lo único, que Juan Carlos I haya reconocido que fue rey de España gracias al dictador Francisco Franco: "Está ampliamente documentado que se adoraban".