Juan Carlos I vuelve, pero solo en tapa dura

Cinco años después de marcharse a Abu Dabi “para no estorbar”, Juan Carlos I ha decidido contar su versión de la historia. Y lo hace a lo grande: con un libro de memorias titulado Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España, que se publicará el 5 de noviembre en Francia y llegará a España en diciembre, editado por Planeta.

Los semanarios Le Point y Le Figaro han adelantado extractos y una entrevista con el rey emérito, que habla desde su villa en la isla de Nurai, cedida por el jeque Mohamed bin Zayed. Allí, acompañado por un loro mudo y tres olivos centenarios “que le recuerdan a España”, confiesa que quiere “una jubilación tranquila”, reconciliarse con su hijo Felipe VI y, sobre todo, volver a casa.

Juan Carlos reivindica que “la democracia no cayó del cielo” y que fue él quien “la dio a los españoles”, en alusión a su papel en la Transición. Pero también admite “errores graves”, como haber aceptado los cien millones de dólares del rey saudí Abdalá, aunque subraya que todas las causas judiciales se han archivado.

Desde su exilio dorado, el monarca apunta al Gobierno de Pedro Sánchez, al que responsabiliza indirectamente de su aislamiento. “Estoy resignado, herido por una sensación de abandono”, lamenta. Y sí, quiere volver. Pero, por ahora, solo en tapa dura.