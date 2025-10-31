Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La incómoda pulla de Billie Eilish a los más ricos que no gustó un pelo a los multimillonarios: "Dale tu dinero a alguien"
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

La incómoda pulla de Billie Eilish a los más ricos que no gustó un pelo a los multimillonarios: "Dale tu dinero a alguien"

La cantante fue galardonada con uno de los Innovator Awards entregados por el 'Wall Street Journal'.

Marina Prats
Marina Prats
Billie Eilish en los Innovator Awards entregados por el 'Wall Street Journal'.John Nacion

Si por algo se ha caracterizado la carrera de Billie Eilish es por no tener pelos en la lengua. La cantante se ha pronunciado en más de una ocasión contra las políticas de Donald Trump, ha firmado manifiestos contra la IA, ha hablado abiertamente de su sexualidad y ahora no ha tenido reparos a la hora de cargar contra los más ricos.

La cantante fue galardonada con el premio Music Innovator entregado por parte de Wall Street Journal Magazine en una gala celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en la que también fueron reconocidos nombres como Spike Lee, Ben Stiller, Hailey Bieber.

Al recoger el premio, la artista no se cortó y delante de multimillonarios como Mark Zuckerberg, filántropos y personalidades de Hollywood hizo una reflexión sobre el dinero. "Estamos en un momento en el que el mundo está realmente mal, muy oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país", empezó diciendo. "Si tienes dinero, estaría genial que lo usaras para cosas buenas. Tal vez podrías dárselo a gente que lo necesita", añadió la artista ganadora de nueve premios Grammy. 

Pero la verdadera pulla la soltó antes de abandonar el atril. "Os quiero a todos, pero hay algunas personas aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres? Dale tu dinero a alguien, shortie", dijo generando incomodidad en la sala. 

De hecho, según la revista People, Zuckerberg no aplaudió el comentario de Eilish en la sala junto al resto del público. Esto podría entenderse ya que, según Forbes, Zuckerberg es la tercera persona más rica del mundo con un patrimonio neto de alrededor de 257 mil millones de dólares .

Según un estudio de Hello Millions realizado en 2024, se estima que Billie Eilish cuenta con un patrimonio de patrimonio neto de 50 millones de dólares a lo que habría que sumar la recaudación de su gira Hit me hard and soft, que acabó el pasado mes de julio y que solo en 2024 recaudó 46 millones de dólares.

Pero las palabras de Eilish cobran más sentido de la mano de sus gestos. En la misma gala, Stephen Colbert anunció que donaría 11,5 millones de dólares (9,9 millones de euros) de la recaudación de su tour para apoyar causas relacionadas con la equidad alimentaria, la reducción de la contaminación por carbono y la lucha por la emergencia climática.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 