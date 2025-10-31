La incómoda pulla de Billie Eilish a los más ricos que no gustó un pelo a los multimillonarios: "Dale tu dinero a alguien"

Si por algo se ha caracterizado la carrera de Billie Eilish es por no tener pelos en la lengua. La cantante se ha pronunciado en más de una ocasión contra las políticas de Donald Trump, ha firmado manifiestos contra la IA, ha hablado abiertamente de su sexualidad y ahora no ha tenido reparos a la hora de cargar contra los más ricos.

La cantante fue galardonada con el premio Music Innovator entregado por parte de Wall Street Journal Magazine en una gala celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en la que también fueron reconocidos nombres como Spike Lee, Ben Stiller, Hailey Bieber.

Al recoger el premio, la artista no se cortó y delante de multimillonarios como Mark Zuckerberg, filántropos y personalidades de Hollywood hizo una reflexión sobre el dinero. "Estamos en un momento en el que el mundo está realmente mal, muy oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país", empezó diciendo. "Si tienes dinero, estaría genial que lo usaras para cosas buenas. Tal vez podrías dárselo a gente que lo necesita", añadió la artista ganadora de nueve premios Grammy.

Pero la verdadera pulla la soltó antes de abandonar el atril. "Os quiero a todos, pero hay algunas personas aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres? Dale tu dinero a alguien, shortie", dijo generando incomodidad en la sala.

De hecho, según la revista People, Zuckerberg no aplaudió el comentario de Eilish en la sala junto al resto del público. Esto podría entenderse ya que, según Forbes, Zuckerberg es la tercera persona más rica del mundo con un patrimonio neto de alrededor de 257 mil millones de dólares .

Según un estudio de Hello Millions realizado en 2024, se estima que Billie Eilish cuenta con un patrimonio de patrimonio neto de 50 millones de dólares a lo que habría que sumar la recaudación de su gira Hit me hard and soft, que acabó el pasado mes de julio y que solo en 2024 recaudó 46 millones de dólares.

Pero las palabras de Eilish cobran más sentido de la mano de sus gestos. En la misma gala, Stephen Colbert anunció que donaría 11,5 millones de dólares (9,9 millones de euros) de la recaudación de su tour para apoyar causas relacionadas con la equidad alimentaria, la reducción de la contaminación por carbono y la lucha por la emergencia climática.