Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los reyes visitan las zonas afectadas por los incendios en Zamora y León
Life

Life

Los reyes visitan las zonas afectadas por los incendios en Zamora y León

Felipe y Letizia inician este miércoles una minigira en la que también se desplazarán a Galicia y Extremadura. 

Uxía Prieto
Felipe y Letizia, saludando a los vecinos en la zona de Lago de Sanabria (Zamora)GTRES

Tres semanas después de que comenzaran los incendios que han calcinado buena parte del noroeste de España, los reyes han visitado este miércoles algunas zonas afectadas por el fuego en León y Zamora. 

Felipe y Letizia han comenzado su visita en el Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, acompañados por Alfonso Fernández Mañueco, Ana Redondo, y el alcalde de localidad zamorana, Miguel Ángel Martos. En un principio, los monarcas iban a arrancar la visita en el mirador del cañón de Forcadura, pero la poca visibilidad por el humo de los incendios lo ha hecho imposible. 

Los reyes pasaron por el Puesto de Mando Avanzado para conocer las labores de extinción y agradecer el trabajo del operativo, para después poder conocer a algunos de los vecinos afectados en San Martín de Castañeda e interesarse de primera mano por los daños sufridos tras los incendios. 

  Los reyes, en el Puesto de Mando AvanzadoGTRES

Durante la visita, Felipe y Letizia han podido charlar con una ganadera, Marta Fernández, que les ha trasladado su desesperación ya que "el pasto está abrasado" por la voracidad de los incendios y es imposible alimentar al ganado. "Lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez", ha explicado ante los periodistas tal y como recoge EFE. 

Fernández ya había intentando hablar con los reyes para explicarles la situación de la zona hace unos días, enviándoles mails con imágenes y videos de la devastación de la zona. 

  Los reyes en San Martín de CastañedaGTRES

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Uxía Prieto es redactora de Life en El HuffPost, en Madrid. Escribe sobre cultura, moda o estilo de vida. Es graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente estudió el Máster en Periodismo Cultural de la Universidad CEU San Pablo. Puedes contactar con ella escribiendo a: uxia.prieto@huffpost.es 