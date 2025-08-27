Los reyes visitan las zonas afectadas por los incendios en Zamora y León

Felipe y Letizia, saludando a los vecinos en la zona de Lago de Sanabria (Zamora)

Tres semanas después de que comenzaran los incendios que han calcinado buena parte del noroeste de España, los reyes han visitado este miércoles algunas zonas afectadas por el fuego en León y Zamora.

Felipe y Letizia han comenzado su visita en el Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, acompañados por Alfonso Fernández Mañueco, Ana Redondo, y el alcalde de localidad zamorana, Miguel Ángel Martos. En un principio, los monarcas iban a arrancar la visita en el mirador del cañón de Forcadura, pero la poca visibilidad por el humo de los incendios lo ha hecho imposible.

Los reyes pasaron por el Puesto de Mando Avanzado para conocer las labores de extinción y agradecer el trabajo del operativo, para después poder conocer a algunos de los vecinos afectados en San Martín de Castañeda e interesarse de primera mano por los daños sufridos tras los incendios.

Los reyes, en el Puesto de Mando Avanzado GTRES

Durante la visita, Felipe y Letizia han podido charlar con una ganadera, Marta Fernández, que les ha trasladado su desesperación ya que "el pasto está abrasado" por la voracidad de los incendios y es imposible alimentar al ganado. "Lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez", ha explicado ante los periodistas tal y como recoge EFE.

Fernández ya había intentando hablar con los reyes para explicarles la situación de la zona hace unos días, enviándoles mails con imágenes y videos de la devastación de la zona.

Los reyes en San Martín de Castañeda GTRES