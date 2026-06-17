La princesa Mette-Marit ya ha sido trasplantada de pulmón

La princesa Mette-Mariten el día de la Constitución noruega el pasado 17 de mayo.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sido sometida a un trasplante de pulmón, según ha informado este miércoles la Casa Real noruega en un comunicado. Tal y como informan, la intervención ha sido llevada a cabo "con éxito" en el Hospital Nacional de Oslo.

"Hasta el momento, el trasplante de pulmón ha sido un éxito", señala Arnt Fiane, jefe del departamento de Cirugía Torácica del Rikshospitalet de Oslo en el citado comunicado, quien ha agradecido a "todos los miembros del equipo que han participado en la planificación y la implementación".

La princesa heredera de Noruega fue incluida en la lista de espera para el trasplante de pulmón el pasado 5 de junio, cuando informaron que el empeoramiento de la fibrosis pulmonar que sufre la hacía "potencialmente mortal".

"La evolución de la enfermedad pulmonar de la princesa heredera es grave. Tras una evaluación médica exhaustiva, ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón lo antes posible", indicaron entonces.

En su comunicado a la prensa, la Casa Real noruega ha señalado que, como ocurre con todos los recién trasplantados, Mette-Marit "permanecerá ingresada en el Rikshospitalet durante las próximas semanas".

"Se trata de un procedimiento habitual para ajustar la medicación, tratar cualquier complicación y llevar a cabo la rehabilitación", aclara en la nota de prensa Are Holm, jefe del Departamento de Neumología del Rikshospitalet.

Asimismo, informan que el príncipe heredero Haakon de Noruega hará ajustes en su agenda para poder estar con su esposa durante este periodo y que la próxima actualización de su estado de salud está prevista para cuando reciba el alta del centro hospitalario.

"Los príncipes herederos desean agradecerles sus cálidos y amables saludos recientes. Su consideración significa mucho en la difícil situación que atraviesan", concluyen en su comunicado.

La familia real había despertado la inquietud de los medios de comunicación, después de varias cancelaciones de actos por parte del príncipe Haakon, que ya había citas como su reciente viaje a Japón, o su hija mayor, Ingrid Alexandra, que había regresado a Oslo desde Sídney (Australia), donde se encuentra estudiando en la universidad.

Mette-Marit recibió también este lunes la condena de cuatro años de prisión de su hijo Marius Borg Høiby, tras haber sido declarado culpable de 34 delitos, dos de ellos violaciones. Sin embargo, la defensa del Borg apelará esta sentencia.