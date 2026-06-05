Mette-Marit de Noruega ya está en lista de espera para un trasplante pulmonar ya que su enfermedad es "potencialmente mortal"

Haakon de Noruega y Mette-Marit de Noruega con un respirador en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional de Noruega 2026

El estado de salud de la princesa Mette-Marit sigue agravándose. La casa real noruega ha confirmado este viernes que la mujer del príncipe Haakon ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón, ya que la fibrosis pulmonar que sufre desde 2018 se ha ido agravando y puede ser "potencialmente mortal".

"La evolución de la enfermedad pulmonar de la princesa heredera es grave. Tras una evaluación médica exhaustiva, ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón lo antes posible", recoge el comunicado recogido por la cadena local NRK.

En el texto se incluye la declaración de Are Holm, el neumólogo consultor del Rikshospitalet y médico de la princesa Mette-Marit en los últimos años. Como consecuencia del agravamiento de la enfermedad, la princesa no desarrollará ningún tipo de actividad oficial y se ha pospuesto tanto la celebración de sus bodas de plata con Haakon prevista para este agosto, además de un viaje previsto para septiembre.

Además, el príncipe Haakon ajustará sus planes de viaje tanto dentro como fuera de Noruega para pasar más tiempo con su mujer. La princesa Ingrid Alexandra, hija mayor de matrimonio y que ha estudiado durante este curso en la Universidad de Sídney, ha vuelto a Oslo y este otoño estudiará en la universidad de la capital noruega a través de un intercambio y para estar más cerca de su familia.

Ingrid Alexandra de Noruega y su madre, Mette-Marit de Noruega, en una imagen de archivo. GTRES

El pasado diciembre, la casa real noruega confirmó por primera vez que la princesa Mette-Marit tendría que someterse a un trasplante de pulmón debido a su enfermedad, aunque se especificó que todavía no estaba en la lista de espera y que debían ser sus médicos los que valoraran la situación.

En los últimos meses, la princesa ha tenido que utilizar oxígeno para poder respirar con más facilidad tanto en su vida privada como en actos oficiales, como el del 17 de mayo, donde saludó desde el palacio real.

Este mismo jueves, Mette-Marit y Haakon, que había acortado su reciente viaje a Japón, fueron fotografiados llegando al hospital en Oslo, donde permanecieron durante unas horas, generando inquietud sobre el estado de salud de la futura reina. Finalmente, se ha confirmado que el trasplante se realizará lo antes posible.