Glòria Serra confiesa cómo logró su tono de voz para 'Equipo de investigación': "Al principio simplemente chillaba"
Glòria Serra confiesa cómo logró su tono de voz para 'Equipo de investigación': "Al principio simplemente chillaba"

Lo ha contado en el podcast 'La Pija y la Quinqui'.

Elena Santos
Gloria Serra, en el podcast 'La Pija y la Quinqui'.
Equipo de investigación, uno de los programas estrella de laSexta, cumple 15 años. Su presentadora, Glòria Serra, lo ha celebrado sentándose ante el micrófono del podcast La Pija y la Quinqui (Carlos Peguer y Mariang Maturana).

Allí le preguntaron por su más que característico tono de voz, pausado e intenso, con el que presenta los reportajes. "Lo busqué. Al principio, simplemente, chillaba", confesó la comunicadora.

Según Serra, en las primeras pruebas no daba con el tono de la locución, y se iba más a gritar: "Me parecía un horror". Pero entonces, tuvo una "inspiración".

"Me fui a ver una obra de teatro y salía Ricardo Darín. Dijo una frase y yo dije 'esto lo tengo que hacer", recordó antes de bromear, poniendo ese tono, sobre "croissants sólo a un euro", en referencia a una de las entregas de Equipo de investigación más famosas, sobre una cadena de franquicias de pan y bollería.

Como relató la periodista, pensó "cómo un tío que no está haciendo nada tiene ese magnetismo que consigue atraer la atención" con "esas pausas tan enfáticas". Y con esa inspiración de la actuación del argentino, dio con la tecla de cómo locutar.

Sin embargo, también admitió que nunca se lo ha contado a Darín: "Yo no tengo vergüenza ninguna en la vida, pero cuando me encuentro a alguien a quien admiro muchísimo es que me quiero morir". 

El día en el que paró a una vaca

En una entrevista con El HuffPost, Glòria Serra contó que ese capítulo de los croissants "es muy querido porque fue el primer momento en que vimos que habíamos enganchado, que habíamos creado nuestro estilo".

Sobre el momentazo en uno de los programas en el que paró a una vaca, afirmó que "fue por pura desesperación de un rodaje que fue horrible". 

"Este es un programa muy querido, no sólo muy seguido, muy querido. La gente que lo sigue lo respeta muchísmo. Nos tiene en un pedestal de credibilidad que nos hemos ganado. Gracias a eso yo me he convertido, por la forma de narrar, que ha sido una forma de buscar entretener al mismo tiempo que informar, en una especie de icono. Pero ese es el personaje, no soy yo. Yo no voy por la vida parando vacas. Pocos presentadores del ámbito informativo han conseguido ese estatus", añadió.

