El actor Rob Schneider ve lo que Elon Musk le ha dicho a Sánchez y se suma: así lo llama delante de 2,2 millones de personas

Pedro Sánchez está en boca de todos tras su choque frontal con Elon Musk, el hombre más rico y poderoso del mundo, dueño de X y Tesla, y principal benefactor de Donald Trump durante su campaña electoral.

Este martes, el magnate ha entrado a saco contra Sánchez después de anunciar la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años. Una decisión que ha provocado numerosas reacciones a nivel mundial.

"Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain (El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España", ha escrito el empresario, cuya fortuna supera los 510.000 millones de euros.

En otro mensaje en su red social, Musk ha afirmado que el líder del PSOE es "un traidor al pueblo de España" en referencia a la regularización de 500.000 migrantes que viven en España, algo por lo que ya criticó a Sánchez hace unos días.

Antes, durante la Cumbre Mundial de los Gobiernos, celebrada en Dubái, Sánchez anunció la medida diciendo: "Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio".

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", ha señalado Sánchez.

"Pendejo grande"

Lo que pocos esperaban era que, de repente, el actor Rob Schneider, conocido por películas como Gigoló y Gigoló europeo, insultara también al presidente del Gobierno de España.

"Pendejo grande", le ha dicho Schneider a Sánchez, probablemente pensando que el dirigente español era mexicano ya que esa palabra no se usa en España para insultar a nadie.

Musk vs. Irene Montero

Pero Pedro Sánchez no ha sido el único político que se las ha tenido esta semana con Elon Musk a cuenta, de nuevo, de la regularización de 500.000 migrantes tras un acuerdo Podemos-PSOE.

Musk respondió a un vídeo en el que Irene Montero, eurodiputada de Unidas Podemos y exministra de Igualdad, dice que ellas sí cree en un "gran reemplazo" y aboga por reemplazar a los "fascistas" y a los "racistas" por personas migrantes.

"Quiero pedirle a las personas migrantes y racializadas que, por favor, no nos dejen solas con tanto facha. Claro que sí queremos que voten. Hemos conseguido papeles, regularización y ahora vamos a por la nacionalidad y a cambiar la ley para que puedan votar", dijo Montero.

Y añadió: "Ojalá Teoría del Reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo. Reemplazo de fachas, de racistas, de vividores y que lo podamos hacer con la gente trabajadora del país, tengan el color de piel que tengan".

"Ella está abogando por el genocidio. Absolutamente despreciable", respondió Elon Musk. De nuevo, Montero replicó al magnate mencionando su supuesta implicación en los archivos de Epstein.

"'¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?' Por supuesto, la gente decente —que constituye la mayoría de la humanidad— debe reemplazarlos. Urgentemente. Para que dejen de violar, bombardear, secuestrar niños y matar", le espetó Montero.