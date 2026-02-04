Pérez-Reverte rescata unas palabras de David Uclés de hace unos meses y Ramón Espinar le da una de las respuestas más sonadas 

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha provocado una multitud de reacciones tras recuperar unas palabras que David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, pronunció en octubre de 2025 durante la presentación del libro El viaje de mi padre de Julio Llamazares. De entre todas las respuestas sobresale la del exsenador de Podemos Ramón Espinar.

"La guerra que todos perdimos, en palabras exactas de David Uclés. Hace menos de un mes", ha escrito Reverte junto a ese vídeo, en el que Uclés habla de "esta herida reciente que parece que no cierra", en referencia a la Guerra Civil.

El escritor se detiene en la dedicatoria que hace Llamazares en su libro: "A los que perdieron la Guerra Civil española, de uno y otro bando". "A mí eso ya me ganó. Antes de escribir la novela fui a otras presentaciones de otros escritores y de alguna me fui porque decían que solo querían honrar a las víctimas de una parte hablando de todo el conflicto", señala Uclés.

"Me parece muy inhumano"

"Me parece muy inhumano. Podemos hablar de quién causó más daño, de quién provocó la guerra, de quién la terminó, pero las víctimas... Ten en cuenta quién estuvo. Como tu padre con 18 años, no tendría una noción política establecida ni un pensamiento político desarrollado. Tu padre fue porque tuvo que ir. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sea de un color u otro son inocentes que caen", reflexiona Uclés.

Al ver que Reverte rescataba esas palabras del escritor, Espinar ha señalado: "Tiene la RAE monitorizada la expresión argentina 'la tenés adentro, papá'. Echadle un ojo".

Reverte ha sacado a colación esas declaraciones después de que haya tenido que posponer las jornadas '1936: La guerra que todos perdimos', que él coordinaba y previstas inicialmente del 2 al 5 de febrero argumentado que han tenido que cancelar por posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda" y a "presiones" de Podemos.

Uclés, Aznar y Espinosa de los Monteros

Han señalado especialmente al escritor David Uclés, que fue quien primero anunció que no acudiría al acto pese a haber confirmado anteriormente su presencia. El escritor aseguró que su negativa a ir al acto no se debe al cartel en sí, que también ha provocado polémica, sino a la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Para Uclés, Aznar ha sido "uno de los hombres que más daño físico ha provocado al pueblo español", en alusión a la intervención española en la guerra de Irak, mientras que de Espinosa de los Monteros dice que ha contribuido a fundar un partido que atenta contra "los valores por los que lucho". "No puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos", zanjó.

En relación a Uclés, Pérez-Reverte ha dicho que "no volverá" a esas jornadas cuando se celebren: "Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que se desacredite el evento".