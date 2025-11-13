La reina Letizia, testigo del furor en China por el español y una canción de Rosalía tiene mucho que ver

La reina Letizia en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín en su visita de Estado a China en noviembre de 2025.

Los reyes Felipe y Letizia realizaron su primera visita de Estado a China entre el 9 y el 13 de noviembre de 2025. Como príncipes de Asturias visitaron el país en tres ocasiones, por lo que esta ha sido la cuarta vez que viajaron al gigante asiático. También ha sido la cuarta visita de Estado a China desde que se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque las anteriores fueron realizadas por los reyes Juan Carlos y Sofía.

En esta ocasión este desplazamiento al más alto nivel tuvo un marcado perfil político y económico. Se buscaba estrechar lazos con China, y aunque muchos de los beneficios de esta visita pueden tardar en verse, otros se han comprobado rápido como la buena relación que se ha visto entre Felipe VI y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, lo que también se ha extendido a la reina Letizia y la primera dama china, Peng Liyuan.

Felipe VI y Letizia con el Presidente Xi Jinping y su mujer Peng Liyuan en Beijing. GTRES

Y para muestra que a la cena de gala habitual en las visitas de Estado se unió otra privada que el matrimonio presidencial ofreció a los reyes de España en su residencia, un gesto poco habitual que pone de manifiesto la importancia que el gobierno chino ha dado a este viaje.

Letizia y Rosalía son dos estrellas en China

A lo largo de los días que ha durado la visita de Estado, los reyes han tenido actos conjuntos y por separado. El broche final ha sido una recepción a la colectividad española residente en la República Popular, pero antes, la reina se desplazó a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, donde ha mantenido un encuentro con un centenar de estudiantes de español en el que se rindió homenaje a la lengua castellana y a los profesores españoles que trabajaron en esta universidad.

La reina Letizia se da un baño de masas en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín en su visita de Estado a China. GTRES

Tanto el chino como el español son dos idiomas pujantes, por lo que dominar ambas lenguas abre muchas puertas. Así, unos 13.500 chinos se encuentran en España estudiando español en grados y posgrados, mientras que más de 60.000 personas estudian español en China, de los que unos 400 lo hacen en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Allí muchos de ellos se acercaron a ver a la reina y algunos también hablaron con ella para explicarle sus motivaciones para aprender una lengua que parece estar de moda en China, y no todo es por tener mayores oportunidades profesionales.

Como recoge EFE, los estudiantes aseguraron que estudiaban español influenciados por la literatura, y más concretamente por García Márquez y Cien años de soledad, pero también por la música de Rosalía. Para ser exactos, muchos de ellos están encandilados por la canción New Woman que la catalana estrenó en 2024 junto a LISA.

La cantante tailandesa goza de una amplia popularidad en el país asiático gracias al grupo de k-pop Blackpink, que es el más escuchado de este género en las plataformas de streaming chinas como QQ Music. De hecho, esta canción que Rosalía interpretó junto a la artista tailandesa alcanzó el número 4 de los tops de música en China, el más alto a nivel mundial junto con Malasia y superando con creces los números de este tema en España.

Casualidad o no, Rosalía ha hecho méritos para seguir ganando adeptos en el gigante asiático porque también canta en chino mandarín en su disco Lux, concretamente en la canción Novia robot, exclusiva de la versión en vinilo del LP, donde hace un alegato feminista contra la cosificación de las mujeres. Concretamente dice en este idioma: "Una novia robot es lo que, hoy, tú quieres tener, perdóname, mi amor, pero yo soy real, de verdad". Asimismo en este tema canta también en español y en hebreo.

La reina Letizia ante una multitud que quería verla de cerca en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín en su visita de Estado a China. GTRES

Volviendo a Letizia, no hay duda de que quedó encantada con su penúltimo acto en su visita de Estado. A este agradable encuentro con los estudiantes se unió que se convirtió en toda una estrella al encontrarse a numerosas personas que le esperaban en el recinto académico para aclamarla y ver a la reina de España de cerca. Sobre todo las chicas estaban entusiasmadas y no dudaron en hacer fotos a la reina Letizia y en intentar darle la mano, y ante ese despliegue de cariño y admiración, ella encantada.