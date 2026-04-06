La respuesta de Aitana sobre lo que pensará Sebastián Yatra de su 'confesionario' con Rosalía lo dice todo con una frase

El Lux Tour de Rosalía en Madrid ha sido toda una experiencia mística en la que la catalana ha mezclado durante cuatro noches sus éxitos de Motomami, la grandiosidad orquestal de Lux y una puesta en escena puramente teatral que convertían el concierto en una obra de arte en sí misma.

Sin embargo, si ha habido un momento del concierto que ha sido comentado en redes sociales, ese ha sido el "confesionario", justo antes de cantar La Perla, en el que Rosalía se reunía con un rostro conocido para soltar las confidencias de sus ex. La primera noche fue Esty Quesada, más conocida como Soyunapringada, la segunda fue la artista Metrika, la tercera la cantante Aitana y la última Shannis.

Fueron precisamente las declaraciones de Aitana sobre su expareja, Sebastián Yatra, unas de las que más han dado que hablar los días posteriores al concierto del viernes. "Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó. Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean", recordó Aitana en el escenario del Movistar Arena.

"A los meses me dio por volverlo a intentar y salieron esas declaraciones. Sí, era cantante", añadió Aitana, dejando claro a quién se refería. "Es que los cantantes siempre hacen... 'declaraciones", apostilló Rosalía, quien recordó que fue precisamente ese "cantante", refiriéndose a Yatra, uno que la mencionó para una "maniobra de marketing" de la que ella no aceptó sus disculpas.

Tras el concierto, Aitana ha respondido ante los medios que le preguntaban qué pensará el propio Yatra de sus palabras, que claramente le aludían. "¿Se enfadará Yatra por lo que dijiste?", le cuestionan los periodistas, a lo que ella no duda en responder sonriente: "Pero si yo no dije nada... Lo dijo él".

Las palabras de Yatra sobre la "fidelidad"

Las declaraciones a las que se refiere Aitana son las que hizo el colombiano en el pódcast de Vicky Martín Berrocal. "Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que si yo tuviese una relación de mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien. Me daría ganas de estar con alguien más", dijo entonces.

Además, Yatra detalló que el estilo de vida del artista y los continuos viajes le afectaban a la hora de llevar una relación. "Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?Porque estás con esa dualidad de: 'Te quiero, pero igual estoy de viaje y quiero tener esa libertad...'. Uno se mete en una relación y se empieza a limitar muchísimo. No salgo de fiesta porque, si no, me va a gustar alguien", reveló entonces.