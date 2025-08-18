La respuesta de María José Cantudo cuando le preguntan si se considera feminista

La actriz María José Cantudo, de 74 años, protagoniza este lunes la contra de El Mundo, con una entrevista en la que recalca que "podría haber cobrado un montón de millones haciendo Destape", pero decidió hacer teatro aunque ganara mucho menos.

"Ni soy actriz de Destape ni vedette", subraya la artista, que pone en valor que tiene el cariño de varias generaciones: "A mí me conocen la abuela, la madre, la hija".

Preguntada acerca de si se considera feminista, Cantudo contesta: "Yo soy una mujer que le hubiera gustado conocer el amor de su vida y tengo un gran respeto hacia los hombres. Y me refiero a caballeros, hombres que te traten maravillosamente, que tengan dos aldabas, que no sean cobardes".

"Yo defiendo a la mujer igual que defiendo a un hombre, los dos somos igual de válidos. No sé qué decirte de ser feminista, no voy por ahí con un cartelito", apostilla.

Según la actriz, a ella los hombres la han respetado y en otro momento de la charla afirma que nunca se ha encontrado en la situación de que le dijeran "que no iba a tener un trabajo si no me acostaba con ellos".