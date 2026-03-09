El 'fantasma' de los ovnis vuelve a la Casa Blanca: ¿qué se encontraría en los documentos que Trump aseguró que desclasificaría?

Donald Trump, presidente de los EEUU, en una imagen de archivo.

Durante décadas, los ovnis han sido uno de esos temas que regresan cíclicamente al debate público: desaparecen durante años y, de pronto, vuelven a copar titulares, podcasts y redes sociales. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Estados Unidos, después de que un comentario aparentemente casual del expresidente Barack Obama y una promesa posterior de Donald Trump hayan reactivado la expectativa de una gran revelación sobre vida extraterrestre.

Pero si algo sugieren los precedentes es que, incluso cuando el Gobierno promete transparencia, lo que termina saliendo a la luz suele ser mucho menos espectacular de lo que la imaginación popular espera.

Expectativas desatadas, archivos inciertos

Todo empezó con una entrevista en un podcast en la que Obama fue preguntado por la posibilidad de que existan extraterrestres. Su respuesta —"son reales, pero no los he visto"— se viralizó rápidamente y alimentó todo tipo de interpretaciones.

Poco después, el propio Obama matizó sus palabras: no estaba confirmando la existencia de alienígenas, sino refiriéndose a algo mucho más prosaico, la probabilidad estadística de que haya vida en algún lugar del universo.

Aun así, el debate ya estaba servido. Donald Trump aprovechó el revuelo para anunciar que impulsaría la desclasificación de archivos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), el término que hoy utilizan las autoridades estadounidenses para referirse a lo que tradicionalmente se conocía como ovnis.

El anuncio se justificó por el "enorme interés público" en estos asuntos, pero la promesa llegó sin un calendario claro ni detalles sobre qué documentos se harían públicos. Y ahí empieza el problema: en Estados Unidos, el camino que va desde un archivo clasificado hasta su publicación puede ser largo y extremadamente burocrático.

La maquinaria de la desclasificación

Aunque el presidente tiene amplias competencias para ordenar la desclasificación de documentos, eso no significa que los archivos aparezcan inmediatamente en internet.

Los documentos deben pasar por un proceso minucioso de revisión que, en muchos casos, implica analizarlos línea por línea para comprobar qué partes pueden hacerse públicas y cuáles deben permanecer ocultas por motivos de seguridad nacional.

En el caso de los UAP, el asunto es aún más complejo. Muchos informes están clasificados no tanto por el objeto observado como por el contexto: pueden incluir información sobre sistemas de radar, capacidades tecnológicas militares, ubicaciones de equipos o identidades de personal.

Revelar esos detalles podría exponer información sensible sobre cómo opera el aparato militar estadounidense. Por eso, incluso cuando los archivos se publican, suelen aparecer plagados de tachaduras.

Además, el proceso requiere especialistas con formación específica en seguridad y clasificación de documentos, un recurso escaso dentro de la administración. Si a eso se suma la presión política para publicar material rápidamente, los retrasos son casi inevitables.

En otras palabras: la promesa de transparencia puede ser real, pero convertirla en documentos accesibles para el público puede llevar meses o incluso años.

El precedente: miles de páginas… y pocas sorpresas

Para entender lo que podría ocurrir ahora conviene mirar atrás. Estados Unidos lleva investigando avistamientos de objetos extraños en el cielo desde finales de los años cuarenta.

Uno de los programas más conocidos fue el Proyecto Libro Azul, impulsado por la Fuerza Aérea durante la Guerra Fría. Décadas después, cuando muchos de sus archivos se hicieron públicos, el resultado fue una avalancha de documentos: decenas de miles de páginas con informes, testimonios y análisis. El problema es que la mayor parte de ese material resultó bastante rutinario.

Muchos informes describían algo tan simple como una luz en el cielo que desaparecía en cuestión de segundos. Otros correspondían a globos meteorológicos, fenómenos atmosféricos o errores de interpretación.

Es posible que los nuevos documentos sigan ese mismo patrón. Los expertos creen que, si finalmente se publican, probablemente incluyan informes de avistamientos civiles o militares, resúmenes de investigaciones internas y documentación administrativa sobre cómo se gestionaban estos casos dentro de las agencias. No es exactamente el material del que se construyen las teorías conspirativas.

La evidencia que nadie espera ver

Eso no significa que no haya margen para la sorpresa. Algunos científicos sostienen que el verdadero hallazgo sería la publicación de imágenes o vídeos de alta resolución captados por satélites militares.

Esos sistemas de observación tienen una capacidad extraordinaria para analizar objetos en la atmósfera, lo que permitiría determinar con bastante precisión su velocidad, tamaño o trayectoria.

Sin embargo, ese tipo de material es precisamente el que menos probabilidades tiene de hacerse público. No porque confirme la presencia de extraterrestres, sino porque revelaría capacidades tecnológicas que el Pentágono prefiere mantener en secreto.

En la práctica, la gran incógnita es si los archivos contendrán algo realmente nuevo o simplemente ampliarán lo que ya se sabe.

Entre el misterio y la política

Mientras tanto, la postura oficial del Gobierno estadounidense sigue siendo la misma que ha mantenido durante décadas: no existe ninguna prueba de que los UAP estén relacionados con vida extraterrestre.

Las investigaciones militares tampoco han encontrado evidencias de que los miles de avistamientos registrados correspondan a tecnología alienígena.

Aun así, el misterio persiste, alimentado por declaraciones ambiguas de políticos, testimonios de militares y la cultura popular. Y probablemente seguirá así incluso después de cualquier nueva desclasificación.

Porque si la historia de los ovnis ha demostrado algo es que cada documento revelado genera tantas preguntas como respuestas. Y que, en este terreno, el final de la historia casi nunca llega.