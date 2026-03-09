Jordi Évole le deja las cosas muy claras a un usuario que pedía censurar la entrevista a Lola Herrera 

Lola Herrera fue la protagonista de este domingo en Lo de Évole. El periodista catalán charló con la actriz vallisoletana, que a sus 90 años repasó una trayectoria que abarca más de seis décadas.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Jordi Évole le preguntó cómo era vivir bajo la dictadura, cuando las mujeres no podían tomar sus propias decisiones sin el consentimiento legal de su marido.

Este y otros temas que se abordaron durante la entrevista no convencieron a un usuario de X, que pidió que la emisión se cancelase. "La Junta electoral de Castilla y León debería retrasar la emisión de este programa", publicó.

"Intente aprender algo esta noche"

De esta forma, daba a entender que la emisión de la entrevista de Jordi Évole a Lola Herrera, declarada votante del PSOE, podría afectar al voto de los castellanoleoneses, que acudirán a las urnas el próximo domingo 15 de marzo.

La respuesta del periodista catalán no se hizo esperar, y con apenas unas líneas dio una lección a este usuario. "Apreciado Güinston, nombre español donde los haya, aún tiene usted toda la tarde para intentarlo", le contestó en X.

"Si no lo consigue, intente aprender algo de Lola Herrera esta noche. Por su perfil, no lo veo fácil. Pero nunca se sabe", remató Jordi Évole, que de paso le recordó la hora en la que se iba a emitir el programa este domingo.

¿Quién es Lola Herrera?

Lola Herrera (Valladolid, 1935) es una de las actrices más respetadas de España, considerada una de las grandes "damas de la escena" nacional. A sus 90 años, continúa en activo y es un referente tanto en el teatro como en la televisión y el cine.

Entre los grandes hitos de su carrera destacan: