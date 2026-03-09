Joan Manuel Serrat será bisabuelo por partida doble: su nieta Luna Serrat va a ser madre junto a Dani Ceballos

La familia Serrat crece, y lo va a hacer doblemente. Luna Serrat, nieta de Joan Manuel Serrat, va a ser madre junto a su pareja, el futbolista Dani Ceballos. Los felices futuros padres, ambos de 29 años, lo van a ser además por partida doble.

Así lo han confirmado ambos en sus redes sociales con cuatro imágenes en las que posan muy felices y enamorados y muestran una ecografía en la que prueban que van a ser padres no de un hijo, sino de dos a la vez.

"Llevo desaparecida cuatro meses por la razón más bonita del mundo. No sabéis las ganas que tenía de dejar de guardar el secreto", señaló en Instagram la nieta del cantante de Hoy Puede Ser un Gran Día.

"Lo soñamos tanto, que vino doble", comentaron tanto la actriz como el futbolista del Real Madrid, que añadieron un "1+1=4", en referencia a que serán padres de gemelos o mellizos y también como guiño a la canción 1+1 Son 7 que Fran Perea interpretó para la cabecera de la serie Los Serrano.

En agosto de 2024 se dio a conocer que la nieta mayor de Joan Manuel Serrat estaba saliendo con Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid natural de Utrera, Sevilla. Ambos están tan enamorados y tan seguros de su relación que han querido dar el paso más grande e importante de sus vidas formando una familia.

La familia Serrat crece

Estos bebés van a convertir en bisabuelo por partida doble a Joan Manuel Serrat con 82 años, haciendo crecer así la familia del de Poble Sec, patriarca de una pequeña gran familia.

Dani Ceballos y Luna Serrat en un partido de baloncesto Europa Press Sports

Serrat es padre de tres hijos. El mayor, Queco, nació de su relación con Mercedes Doménech. Con Candela Tiffon, con la que se casó en 1978, tuvo a María y Candela Serrat.

El cantante tiene seis nietos. Queco es padre de Luna y Lucía Serrat. María fue madre de Oliver y Nicholas con el australiano Stuart Smith, con el que se casó en 2017. Los cuatro viven en Australia. Finalmente, Candela Serrat está casada con Daniel Muriel y tiene dos hijos con él: Mérida y Daniel. Y en 2026 los Serrat se amplía con la llegada de los bebés de la nieta mayor del cantante.