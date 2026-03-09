Turquía neutraliza otro misil lanzado desde Irán y que sobrevolaba su espacio aéreo gracias a antimisiles de la OTAN

El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado este lunes que baterías antiaéreas de la OTAN han neutralizado otro misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

"Munición balística lanzada desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizada por los medios de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental", ha indicado el Ministerio turco en un comunicado en el que concreta que restos de la munición interceptada cayó en una zona deshabitada de Gaziantep.

"No ha habido víctimas ni heridos", han confirmado las autoridades turcas quien han señalado que el país confiere "gran importancia a las relaciones de buena vecindad y a la estabilidad regional".

En un mensaje de aviso, ante el segundo incidente de este tipo desde el inicio de las represalias de Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel, Ankara insiste en que "se tomarán todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo" del país.

Y, en este sentido, pide a todos los actores "prestar atención a las advertencias de Turquía" en este sentido. El pasado miércoles, Turquía denunció el lanzamiento de un misil balístico por parte de Irán que fue, igualmente, derribado por los sistemas de defensa antiaérea de la Alianza Atlántica.

La OTAN reiteró su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. La organización trasatlántica ha reforzado su defensa contra misiles balísticos a la luz de los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.