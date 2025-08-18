Leonardo DiCaprio afirma sentirse de 32, a pesar de tener 50

Leonardo DiCaprio, que suele acaparar titulares por sus relaciones con mujeres jóvenes e incluso hay una teoría de que el actor de El lobo de Wall Street no sale con chicas de más de 25 años, dice no sentirse con la edad que tiene. El actor ahora ha revelado en una entrevista con la edición británica de Esquire que, a pesar de tener 50 años, se siente como si tuviera 32 años.

DiCaprio respondía a las preguntas del director Paul Thomas Anderson en la publicación, quien le preguntó "si no supieras cuántos años tienes, ¿qué edad te echarías?", ante lo que el intérprete de Titanic respondió: "32".

Sobre esta década de los 50, el actor señaló que durante estos años "te apetece ser más honesto y no perder el tiempo". "Imagino cómo serán las próximas décadas: miro a mi madre, por ejemplo, y dice exactamente lo que piensa, sin perder el tiempo fingiendo", reflexionó.

"Ser más directo, incluso arriesgarse a que las cosas salgan mal o a que haya desacuerdos, o a que una relación, personal o profesional, termine. No quieres perder más tiempo. Es casi una responsabilidad, porque ahora hay más vida detrás de ti que delante", añadió.

DiCaprio revela cuál es la película suya que más ve y cuál se arrepiente de rechazar

En su charla con Paul Thomas Anderson, el actor reveló que le hubiera gustado protagonizar una cinta icónica del director: Boogie Nights. DiCaprio la rechazó porque ya tenía firmado el contrato para dar vida a Jack en Titanic.

“Lo que más lamento es no haber hecho Boogie Nights. Fue una película muy profunda para mi generación. Aunque no me imagino a otro que Mark Wahlberg en ella. Cuando finalmente vi la película pensé que era una obra maestra", señaló sobre la segunda película de Paul Thomas Anderson.

Asimismo, también respondió a la pregunta del cineasta de cuál es la película protagonizada por él que más ve de su prolífica filmografía que incluye títulos como Titanic, La playa, Django Desencadenado El gran Gatsby o Shutter Island. "Rara vez reviso mis películas pero hay una que he visto más que otras. Es El aviador, y simplemente porque fue un momento muy especial para mí", reveló.

"Fue la primera vez que me sentí como actor parte implícita de la producción, en lugar de ser solo alguien al que habían contratado para interpretar un papel. Sentí una responsabilidad totalmente nueva. Siempre me he sentido muy conectado a esa película, ya que fue una parte fundamental de mi crecimiento en esta industria", señaló sobre la cinta de Scorsese.