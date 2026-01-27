Lo que Iñaki Urdangarin dice de su pareja Ainhoa Armentia en su libro 'Todo lo vivido': lo que siente por ella y lo que hizo que fue clave para recuperarse

Iñaki Urdangarin se casó enamorado de la infanta Cristina y plenamente consciente de lo que hacía con la hija del rey de España, lo que implicaba un cambio de vida que no fue fácil. Pensó que su matrimonio sería para siempre, pero la cárcel, que como él mismo ha dicho, desgarró a su familia de arriba a abajo, lo cambió todo.

El exjugador de balonmano señala en una entrevista con El País Semanal que cuando salieron sus fotos con Ainhoa Armentia en enero de 2022 "con Cristina ya había hablado, pero no con ellos”, por lo que parece que la infanta sí lo sabía pese a que pensábamos que se enteró de la infidelidad al ver las fotos.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Barcelona en octubre de 2021, tres meses antes de que se conociera que él estaba con Ainhoa Armentia Europa Press via Getty Images

De ese tema asegura en un pasaje de su libro, Todo lo vivido, que adelantó ¡Hola! que su "mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos. Hacer sufrir de nuevo a Cristina y a mis hijos jamás formó parte de mi idea de empezar de cero".

Les hizo daño a todos, pero ahora Cristina e Iñaki mantienen un buen trato por sus hijos e incluso se apoyan mutuamente si es necesario. Mientras tanto, su relación con Ainhoa Armentia ha avanzado tanto que ambos viven juntos en Vitoria.

Iñaki Urdangarin en una foto reciente. Europa Press via Getty Images

A ella la conoció en 2021 en Imaz&Asociados, el bufete de la capital vasca que le dio un trabajo que fue clave para obtener el primer grado y rehacer su vida en la ciudad en la que vive su madre, Claire Liebaert, con la que residió hasta que se mudó con su pareja.

Sus palabras hacia Ainhoa Armentia

De Ainhoa Armentia dice en sus memorias que le devolvió la autoestima y que es "una parte esencial de mi presente, ojalá de mi futuro y de mi felicidad actual". El exjugador de balonmano manifiesta también que su pareja "supuso una energía nueva en mi vida… Con ella, el mundo había dejado de darme miedo para empezar, otra vez, a parecerme un desafío emocionante… Cerca de ella, el pasado ya no pesaba con tanta rotundidad".

Ainhoa Armentia, pareja de Iñaki Urdangarin. Europa Press via Getty Images

Añade en Todo lo vivido que con su novia le gusta disfrutar de planes sencillos que "dan sentido a la vida” como un atardecer compartido. También apunta que Ainhoa Armentia es valiente, honesta y con valores y que "su cariño y su comprensión fueron claves para que pudiera encontrar el camino de mi reconstrucción".

Con Ainhoa Armentia es feliz, con su madre cerca también, con sus hijos, a los que no puede ver tanto porque viven cada uno en una punta, las cosas fluyen y están donde tienen que estar.

Por su parte, con la infanta Cristina no hay rencores y sí aprecio, y en Vitoria siente que tiene una vida sencilla donde puede disfrutar de lo que la cárcel le privó. "Todo eso para mí tiene ahora un valor incalculable", asegura Iñaki Urdangarin en Todo lo vivido.