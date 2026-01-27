Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que Iñaki Urdangarin dice de su pareja Ainhoa Armentia en su libro 'Todo lo vivido': lo que siente por ella y lo que hizo que fue clave para recuperarse
Lo que Iñaki Urdangarin dice de su pareja Ainhoa Armentia en su libro 'Todo lo vivido': lo que siente por ella y lo que hizo que fue clave para recuperarse

El exmarido de la infanta Cristina habla por primera vez de su novia, cuya relación se descubrió antes de lo que ambos hubieran querido y que provocó un escándalo.

Guillermo Álvarez Corrales
Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia
Iñaki Urdangarin y Ainhoa ArmentiaGetty Images

Iñaki Urdangarin se casó enamorado de la infanta Cristina y plenamente consciente de lo que hacía con la hija del rey de España, lo que implicaba un cambio de vida que no fue fácil. Pensó que su matrimonio sería para siempre, pero la cárcel, que como él mismo ha dicho, desgarró a su familia de arriba a abajo, lo cambió todo.

El exjugador de balonmano señala en una entrevista con El País Semanal que cuando salieron sus fotos con Ainhoa Armentia en enero de 2022 "con Cristina ya había hablado, pero no con ellos”, por lo que parece que la infanta sí lo sabía pese a que pensábamos que se enteró de la infidelidad al ver las fotos.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Barcelona en octubre de 2021, tres meses antes de que se conociera que él estaba con Ainhoa Armentia
  La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Barcelona en octubre de 2021, tres meses antes de que se conociera que él estaba con Ainhoa ArmentiaEuropa Press via Getty Images

De ese tema asegura en un pasaje de su libro, Todo lo vivido, que adelantó ¡Hola! que su "mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos. Hacer sufrir de nuevo a Cristina y a mis hijos jamás formó parte de mi idea de empezar de cero".

Les hizo daño a todos, pero ahora Cristina e Iñaki mantienen un buen trato por sus hijos e incluso se apoyan mutuamente si es necesario. Mientras tanto, su relación con Ainhoa Armentia ha avanzado tanto que ambos viven juntos en Vitoria.

BARCELONA, CATALONIA, SPAIN - OCTOBER 09: Former handball player Iñaki Urdangarin, with his mother during the 25th anniversary of the Sydney Olympic Games, on October 9, 2025, in Barcelona, Spain. Organized by the Barcelona Olympic Foundation, the event commemorates the results of the Spanish delegation, which won a total of 11 medals, including gold by Gervasio Deferr in artistic gymnastics and bronze by Maria Vasco in race walking, the first Olympic medal for Spanish athletics. (Photo By Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images)
  Iñaki Urdangarin en una foto reciente.Europa Press via Getty Images

A ella la conoció en 2021 en Imaz&Asociados, el bufete de la capital vasca que le dio un trabajo que fue clave para obtener el primer grado y rehacer su vida en la ciudad en la que vive su madre, Claire Liebaert, con la que residió hasta que se mudó con su pareja.

Sus palabras hacia Ainhoa Armentia

De Ainhoa Armentia dice en sus memorias que le devolvió la autoestima y que es "una parte esencial de mi presente, ojalá de mi futuro y de mi felicidad actual". El exjugador de balonmano manifiesta también que su pareja "supuso una energía nueva en mi vida… Con ella, el mundo había dejado de darme miedo para empezar, otra vez, a parecerme un desafío emocionante… Cerca de ella, el pasado ya no pesaba con tanta rotundidad".

Ainhoa Armentia, pareja de Iñaki Urdangarin
  Ainhoa Armentia, pareja de Iñaki Urdangarin.Europa Press via Getty Images

Añade en Todo lo vivido que con su novia le gusta disfrutar de planes sencillos que "dan sentido a la vida” como un atardecer compartido. También apunta que Ainhoa Armentia es valiente, honesta y con valores y que "su cariño y su comprensión fueron claves para que pudiera encontrar el camino de mi reconstrucción".

Con Ainhoa Armentia es feliz, con su madre cerca también, con sus hijos, a los que no puede ver tanto porque viven cada uno en una punta, las cosas fluyen y están donde tienen que estar.

Por su parte, con la infanta Cristina no hay rencores y sí aprecio, y en Vitoria siente que tiene una vida sencilla donde puede disfrutar de lo que la cárcel le privó. "Todo eso para mí tiene ahora un valor incalculable", asegura Iñaki Urdangarin en Todo lo vivido.

