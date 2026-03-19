El 'Financial Times' habla en términos muy rotundos de lo que está pasando en España

El prestigio diario económico británico Financial Times ha señalado que "España es un ejemplo a seguir en la superación de las crisis petroleras iraníes" porque "el rápido despliegue de energías renovables en el país ha frenado el aumento de las facturas de electricidad".

Ese artículo va en la misma línea que el publicó recientemente el canal de televisión Euronews, presente en 101 países, que ya destacó la fortaleza energética de España y afirmó que "la revolución de las energías renovables en España mantendrá bajas las facturas energéticas incluso cuando se disparen los precios del gas".

El Financial Times señala que España, "por suerte o por estrategia, está menos expuesta" "al impacto del conflicto" en Irán, "lo que le da un motivo menos para involucrarse".

"España ha logrado una hazaña notable"

España, dice el rotativo, "tiene la ventaja de generar una gran parte de su electricidad a partir de fuentes distintas al gas natural, cuyos precios se han duplicado desde principios de año". Eso es posible, señala, porque se ha inclinado más por las energías renovables.

"España ha logrado una hazaña notable. Desde principios de año hasta la semana pasada, los precios de la electricidad en el país solo alcanzaron o superaron el costo promedio de la electricidad generada con gas el 15% del tiempo, según un análisis de Ember. En Italia, el gas determinó el precio de la electricidad el 89% del tiempo", apunta el análisis, que señala, eso sí, que "dado que el clima es un factor importante, parte del éxito de España es fortuito".

"El país ha tenido un invierno particularmente ventoso y lluvioso, lo que ha generado mucha energía eólica e hidroeléctrica", asegura el Financial Times, que también señala que "la energía nuclear, al igual que en Francia, proporciona una base fiable".

"España se encuentra en una posición ventajosa en dos sentidos"

"Si bien España no cuenta con tanta energía nuclear como su vecino, aún dispone de una importante. Su parque nuclear generó el 20% de la electricidad el año pasado, aproximadamente el doble que en el Reino Unido. Italia no tiene ninguna. Mientras tanto, la combinación de energía solar, eólica e hidroeléctrica ofrece cobertura en diferentes momentos y estaciones del año", explica.

El resultado de todo eso, subraya el periódico británico, "es que España se encuentra en una posición ventajosa en dos sentidos": "Su rápido despliegue de energías renovables ha frenado el aumento de las facturas de electricidad, lo que también debería contribuir a reforzar su independencia política. Un buen motivo para que la brigada verde europea siga avanzando con paso firme".