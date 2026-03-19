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El 'Financial Times' habla en términos muy rotundos de lo que está pasando en España
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El 'Financial Times' habla en términos muy rotundos de lo que está pasando en España

"España ha logrado una hazaña notable".

Rodrigo Carretero
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.GETTY

El prestigio diario económico británico Financial Times ha señalado que "España es un ejemplo a seguir en la superación de las crisis petroleras iraníes" porque "el rápido despliegue de energías renovables en el país ha frenado el aumento de las facturas de electricidad".

Ese artículo va en la misma línea que el publicó recientemente el canal de televisión Euronews, presente en 101 países, que ya destacó la fortaleza energética de España y afirmó que "la revolución de las energías renovables en España mantendrá bajas las facturas energéticas incluso cuando se disparen los precios del gas".

El Financial Times señala que España, "por suerte o por estrategia, está menos expuesta" "al impacto del conflicto" en Irán, "lo que le da un motivo menos para involucrarse".

"España ha logrado una hazaña notable"

España, dice el rotativo, "tiene la ventaja de generar una gran parte de su electricidad a partir de fuentes distintas al gas natural, cuyos precios se han duplicado desde principios de año". Eso es posible, señala, porque se ha inclinado más por las energías renovables.

"España ha logrado una hazaña notable. Desde principios de año hasta la semana pasada, los precios de la electricidad en el país solo alcanzaron o superaron el costo promedio de la electricidad generada con gas el 15% del tiempo, según un análisis de Ember. En Italia, el gas determinó el precio de la electricidad el 89% del tiempo", apunta el análisis, que señala, eso sí, que "dado que el clima es un factor importante, parte del éxito de España es fortuito".

"El país ha tenido un invierno particularmente ventoso y lluvioso, lo que ha generado mucha energía eólica e hidroeléctrica", asegura el Financial Times, que también señala que "la energía nuclear, al igual que en Francia, proporciona una base fiable". 

"España se encuentra en una posición ventajosa en dos sentidos"

"Si bien España no cuenta con tanta energía nuclear como su vecino, aún dispone de una importante. Su parque nuclear generó el 20% de la electricidad el año pasado, aproximadamente el doble que en el Reino Unido. Italia no tiene ninguna. Mientras tanto, la combinación de energía solar, eólica e hidroeléctrica ofrece cobertura en diferentes momentos y estaciones del año", explica.

El resultado de todo eso, subraya el periódico británico, "es que España se encuentra en una posición ventajosa en dos sentidos": "Su rápido despliegue de energías renovables ha frenado el aumento de las facturas de electricidad, lo que también debería contribuir a reforzar su independencia política. Un buen motivo para que la brigada verde europea siga avanzando con paso firme".

Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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