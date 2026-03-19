Una analista explica qué hay detrás de los "pobres de derechas": lo que dice hará reflexionar a más de uno

La derecha está capitalizando el descontento de la sociedad en buena parte del mundo. Y para conseguirlo, cuentan con el voto de las clases más desfavorecidas. Así lo señalan numerosos estudios, donde se pone de relieve un fenómeno que está en auge.

La usuaria de TikTok @cynthiavelezok ha publicado un video donde habla de un perfil de votante muy concreto, el "pobre de derechas". Para esta chica, se trata de "una estrategia política que funciona".

Esta se basa, según esta usuaria, en "falta de conciencia de clase y ficción de pertenencia", y lo explica de la siguiente forma: "Nos hicieron creer que solo votamos con el bolsillo. Pero no, votamos con el orgullo, con el miedo y con la identidad".

Esta chica, abiertamente de izquierda, asegura que "votamos con el orgullo, con el miedo y con la identidad" porque "nadie quiere asumirse como parte de los que pierden". En su opinión, "es más cómodo sentirse moralmente superior que económicamente perjudicado".

"La narrativa que imponen es brillante"

Para @cynthiavelezok, la narrativa que impone la derecha "es brillante". Y pone algunos ejemplos del discurso que, en su opinión, utilizan para captar al votante menos favorecido económicamente.

"No sos pobre, sos clase media en pausa. No estás precarizado, estás emprendiendo. No te falta protección, te sobra estado. Y si no llegas a fin de mes, el problema no es el modelo económico o cómo se distribuye la riqueza, sino el otro", afirma esta chica.

Asimismo, pone el foco sobre los discursos de odio que difunden especialmente los partidos de extrema derecha. "El que recibe ayuda, el que reclama, el que corta la calle, ese que supuestamente vive de vos. Ahí está el truco, en desplazar la bronca hacia abajo o hacia el costado para que nunca mires para arriba", sostiene.

"Ojo con sentirte algo que no eres"

Te convencieron de que defender el recorte es defender el mérito, que perder derechos es ordenar y que ajustar es madurar. Y mientras tanto terminas apoyando políticas que te dejan con menos salarios, menos derechos y menos futuro, pero con una identidad que te hace sentir del lado correcto", explica en TikTok.

En esta línea, asegura que "la identidad aspiracional es poderosa, pero no paga el alquiler, no baja la tasa de interés y no llena la heladera". Al hilo de esto, se hace una pregunta "simple e incómoda".

"Si no defiendes tus propios intereses, ¿Qué estás defendiendo?", pregunta, para seguidamente dar la respuesta ella misma. "Este sistema no se sostiene solo. Se sostiene cuando los de abajo lo defienden, convencidos de que no están tan abajo".

Esto, defiende, es una victoria cultural para el poder. "Tu identidad aspiracional no cambia tu posición real. Ojo con sentirte algo que no sos. A veces, esa identidad que abrazas es la misma que te deja fuera", zanja esta chica.