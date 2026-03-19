Somaya Pérez, azafata de vuelo: "La temporada ya no existe, ahora es más bien un estado constante"

Durante años, el calendario turístico en España tenía una lógica casi matemática. Había meses fuertes como verano, Semana Santa o algunos puentes, y otros en los que las ciudades y las costas recuperaban el aliento. Hoy esa frontera es cada vez más difusa. O directamente inexistente.

Y quien mejor percibe ese cambio no siempre es quien está de vacaciones, sino quien trabaja de cerca con el turismo, viviendo en su propia piel la transformación de lo que antes llamábamos "temporada turística".

Unas de las profesionales que pueden dar buen testimonio de este cambio son las azafatas de vuelo, testigos 'privilegiados' de un fenómeno que es tan creciente como preocupante: la masificación turística.

"La temporada cada vez es más larga, prácticamente ya no hay diferencia", ha afirmado Somaya Pérez, una tripulante de cabina con años de experiencia en rutas tanto nacionales e internacionales.

De temporada alta a temporada permanente

Lo que antes se conocía como "temporada alta", una expresión que correspondía a unas fechas fácilmente reconocibles y bien delimitadas, ha dejado ya de ser un periodo concreto. "La temporada ya no existe, ahora es más bien un estado constante", ha asegurado la azafata.

"Antes notabas perfectamente cuándo empezaba el verano", ha explicado. "Ahora hay vuelos llenos prácticamente todo el año", ha censurado, haciendo una crítica directa al aumento del volumen de trabajo.

"Lo único que no ha cambiado es el sueldo. Y ni eso, porque las compañeras más jóvenes empiezan con condiciones mucho peores ahora, asumiendo demasiado rápido más responsabilidad y con el doble de trabajo", ha criticado Pérez.

Los motivos de este cambio son múltiples, ya que hay varios factores que han cambiado el paradigma. "La expansión del turismo low cost, la flexibilización del teletrabajo, las escapadas de fin de semana… Ahora ya no hay pausas", ha asegurado la profesional.

Exprimir cada hueco del calendario

Para quienes trabajan en el aire, esa continuidad se traduce en jornadas más exigentes y menos previsibles. "Ahora hay días de enero que parecen de agosto", ha comentado Somaya.

Aeropuertos saturados, vuelos completos, colas interminables... Escenas que antes eran excepcionales, ahora forman parte de la rutina. Y el problema no es sólo operativo, también es emocional.

"Trabajar en un entorno constantemente saturado conlleva para nosotras un desgaste enorme. Ya no existe ese momento de bajada que antes nos permitía recuperar energía", ha explicado la tripulante.

"Igual hay que regular o repensar el modelo"

"Y al final nadie cuestiona el derecho a viajar, ni el valor económico del turismo. Sería un suicidio ir en contra del turismo, claro que tenemos claro que vivimos de eso. Pero igual hay que regular o repensar el modelo", ha analizado Pérez.

Un modelo que, según su percepción, en muchos casos prioriza la cantidad sobre la calidad. Extendiendo la temporada sin pararse a replantear los límites de los propios destinos y de la gente que vive en ellos.

"Da la sensación de que todo vale con tal de que venga más gente", ha censurado. "Antes esperabas a que llegara la temporada fuerte, ahora ya no sabes muy bien cuándo empieza ni cuándo termina", ha concluido.