La SEPI pide la salida de Escribano como presidente de Indra antes de negociar la fusión con EM&E

Ángel Escribano Ruiz, presidente ejecutivo del Grupo Indra, en el foro "40 años después de la adhesión: cómo quiere España que sea Europa", el 15 de octubre de 2025 en Madrid.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha pedido a Indra que resuelva el "conflicto de interés" existente en la operación que analiza con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) de cara a poder continuar con el análisis de la misma y adoptar una decisión.

Lo ha pedido a través de una comunicación que ha remitido a Indra y que firma la presidenta de SEPI, Belén Gualda, según se informó esta pasada noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la comunicación, no se explica a qué "conflicto de interés" se refiere, si bien este atañe a Ángel Escribano, presidente de Indra, que es propietario de EM&E, junto a su hermano Javier, también consejero de Indra.

El objetivo, según la comunicación de la SEPI, es "poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra".

La SEPI, titular del 28 % de Indra, le ha remitido a la multinacional su "preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis" de una posible integración entre la compañía y EM&E, "a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha".

La sociedad pública considera que una eventual operación con EM&E "no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo".

"Por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación", ha explicado.

A la espera del consejo

Indra celebrará su consejo de administración el próximo 25 de marzo de carácter ordinario. Aunque el orden del día no se conoce públicamente, todo apunta a que esta operación se tratará en el mismo.

El Consejo de Administración aprobó un protocolo este verano para desarrollar esta operación y puso en marcha una comisión ad hoc, integrada por consejero independientes, para gestionar este conflicto de interés.

Este miércoles por la mañana, el presidente de Indra no tenía intención de abandonar el cargo que ocupa en la multinacional española, ya que consideraba que en ese momento tenía el respaldo del consejo de administración de la compañía, según informaron a EFE fuentes conocedoras de la situación.

Además, Escribano opinaba -según esas fuentes- que había sido refrendado su cargo por más del 98 % de la junta de accionistas, que se celebró el año pasado, y que no tiene por qué retirarse.

Un día antes, El Confidencial había publicado que el Gobierno habría pedido a la SEPI que la salida de Escribano como primer ejecutivo de Indra se produzca antes de la celebración del consejo de administración del 25 de marzo.