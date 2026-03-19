Los 'no' del PSOE a incluir medidas de vivienda en el decreto anticrisis dividen al Gobierno y agotan a los inquilinos: "Se les está acabando el tiempo"

"Esto no es como la guerra de Ucrania", dijo este martes la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No estamos en las circunstancias de la guerra de Ucrania", insistió poco después Carlos Cuerpo, ministro de Economía, en la misma sala. Más que un análisis de la situación bélica o de las consecuencias geopolíticas, las palabras de los ministros buscaban en realidad rebajar las expectativas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente este viernes el primer paquete de medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Irán. Sobre todo en materia de vivienda.

Casi como un leitmotiv de la legislatura, PSOE y Sumar no se ponen de acuerdo en política de vivienda. Con eso de que la situación no es la misma que cuando Rusia invadió Ucrania, los socialistas se resisten a incluir en el paquete anticrisis la prórroga de los alquileres o cualquier otra medida de calado con efecto real sobre el acceso a la vivienda, como así piden sus socios de Gobierno, pero también de investidura. Este martes, interrogado sobre tales exigencias, Cuerpo se limitó a decir la vivienda es una "preocupación compartida" que les "activa y preocupa".

Quizás la preocupación sea "compartida", pero no así las soluciones. Mientras este miércoles en el Congreso la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que "seguro" que el decreto incluirá medidas en materia de vivienda, al instante el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, matizó sus palabras. "No tan seguro", corrigió. Hasta ahora, el PSOE tan solo ha ofrecido a Sumar incluir un tope de la actualización de los alquileres hasta el 2% para los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la ley de Vivienda. Para Sumar es algo "absolutamente insuficiente". Lo cierto es que el impacto de la medida sería escaso. En estos momentos, este tipo de contratos se actualizan en base al IPC interanual, que en febrero se situó en el 2,3%; los contratos posteriores se actualizan con el índice de alquileres, ahora en el 2,16%.

Desde Sumar insisten en la urgencia de establecer una prórroga automática para los más de 600.000 contratos de alquiler que se renovarán este año, aquellos que se firmaron justo después del confinamiento, hace ahora cinco años. Según las estimaciones del Ministerio de Consumo, los inquilinos afectados tendrán que hacer frente a un incremento medio de 383 euros al mes, una subida inasumible.

Desahucios invisibles y mudanzas forzosas

En medio de todas estas negativas del PSOE, este miércoles la ONG Oxfam Intermón publicó un informe que atestigua los problemas que acarrean los altos costes de la vivienda. Según su estudio, el 85% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta. La organización pone el foco también en lo que podría suceder con muchas de las familias que deben renovar ahora sus alquileres. En 2025, una de cada tres personas sufrió lo que llaman "desahucios invisibles", es decir, finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que obligan a mudanzas forzosas.

Las resistencias del PSOE se explican también, y una vez más, por la inexistencia de una mayoría progresista en el Congreso, donde Junts ya les lanzó una advertencia: no apoyarán ningún decreto que incluya una medida antidesahucios. La amenaza va en serio. Los de Miriam Nogueras y Carles Puigdemont ya rechazaron en otras ocasiones y junto al PP y Vox la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Tampoco lo ven claro en el PNV. Su portavoz en el Parlamento, Maribel Vaquero, advirtió al Ejecutivo de que no jugara a la "ruleta rusa". "Si no hay consenso suficiente para incorporar esas medidas es mejor no jugar cuando tenemos medidas tan importantes y una necesidad de aprobar para hacerle frente a esta crisis que se nos viene encima", declaró Vaquero. "En esta ocasión, tenemos que ser capaces de situar aquellas medidas que cuenten con la aprobación y con el consenso de los grupos", confirmó la vicepresidenta María Jesús Montero, a quien solo le faltó confirmar el "no" a sus socios.

"Los alquileres ya son insoportables"

Aunque todo apunta a que habrá que esperar al mismo momento en el que Sánchez anuncie el contenido final del decreto, desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas no se muestran muy esperanzados, si bien confían en que puedan venir más paquetes. Los sindicatos de inquilinas en España reclaman tres medidas: congelación inmediata de los precios de los alquileres, prórroga obligatoria de los contratos de alquiler y recuperar la moratoria antidesahucios. "Si la vivienda es el cuarto pilar del Estado del Bienestar, el Gobierno y los partidos que apoyen este decreto deben responsabilizarse de abordarlo como tal. Sería incomprensible que medidas que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania no se activen de la misma manera", defienden.

Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, avisa al Gobierno de que, "si está iba a ser la legislatura de la vivienda, se les está acabando el tiempo". En su opinión, aunque la propuesta del PSOE de topar al 2% la actualización de los alquileres "pueda sonar social, no toca el corazón del problema". "El problema no es cuánto suben los alquileres cada año, sino que ya son insoportables. No necesitamos que se topen las subidas, necesitamos que bajen los alquileres. Millones de inquilinas estamos destinando una parte salvaje de nuestro salario al alquiler, recortando en comida, descanso... En vida. Eso no se arregla poniendo tope a una subida. Hace falta una bajada y, por supuesto, prórrogas obligatorias y protección frente a los desahucios invisibles", afirma Pérez.

A escasas horas de que se celebre un Consejo de Ministros extraordinario que acuerde el decreto, en el ala socialista insisten en que, por ahora, lo sensato es preocuparse por lo inmediato, esto es, el sector energético. Sí, los precios del combustible son cada vez más disparatados, pero la excusa tampoco sirve a Sumar. "Es evidente que están subiendo los precios no solo del gasoil y de la gasolina, sino también de la cesta de la compra", señaló esta semana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Y Sánchez? El presidente del Gobierno, por ahora, se ha limitado a pedir "paciencia".