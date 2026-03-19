Sánchez enseña la carta que le ha escrito una mujer de Estados Unidos: destacan cinco palabras que lo dicen todo

La postura contraria a la guerra de Irán que ha marcado España, posicionándose contra Estados Unidos, ha levantado una reacción a nivel internacional cargada de aplausos por la valentía que ha supuesto. Desde todos los rincones del mundo han destacado para bien lo que ha hecho Pedro Sánchez.

En las últimas horas, el jefe del Ejecutivo ha enseñado en su cuenta de TikTok las cartas que le llegan de personas de todo el mundo elogiando y admirando su "no a la guerra". "He estado viendo con mi equipo que en estas últimas semanas están llegando muchísimas cartas sobre la situación en Oriente Medio y concretamente en la guerra de Irán", ha comenzado diciendo.

Mientras iba mostrando algunos de esos textos que ha recibido, Sánchez ha apuntado que no vienen de España y sí de otros lugares del mundo como Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos o Turquía.

"Nos escribís para decirnos prácticamente lo mismo, que es que estáis muy orgullosos de la posición de España y que, por tanto, continuemos en esa dirección y no nos rindamos y que digamos alto y claro sí a la paz y no a la guerra, ni en Irán, ni en Gaza ni en el Líbano, ni tampoco en Ucrania", afirmó.

La carta procedente de California

De todos esos textos que ha compartido Sánchez llama la atención el de Carrie, una mujer de California (Estados Unidos) que le ha hecho llegar una carta escrita a mano al jefe del Ejecutivo español.

"Estimado Honorable Sánchez. Aplaudo su posición respecto a la agresión ilegal e inmoral de Trump en el Medio Oriente", ha comenzado diciéndole la ciudadana estadounidense en ese texto. en el que ha proseguido con cinco palabras que resumen todas las cartas que le han llegado: "Gracias por hacer lo correcto".

"Hoy en día, tan poca gente demuestra tu inteligencia y coraje. Por favor, sepan que Trump no habla por mí. Te aprecio a ti y al pueblo de España. Alguna vez deberías visitar California, le llevaré a cenar en paz", ha rematado la autora del texto.

El anuncio de Sánchez

Además, Sánchez también ha utilizado ese vídeo para anunciar el paquete de medidas que va a aprobar el Gobierno este viernes para intentar mitigar los efectos económicos que está suponiendo los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

"Con la guerra nadie gana y algunos me decís en vuestras cartas que ya lo estáis notando en el bolsillo y tenéis razón. Por eso, esta semana vamos a aprobar en el Consejo de Ministros extraordinario un plan de respuesta socioeconómica al impacto de la guerra de Irán en los hogares españoles. Lo vamos a hacer para proteger a los ciudadanos pese a que, efectivamente, no ganamos esta guerra", ha concluido.