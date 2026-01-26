Iñaki Urdangarin revela cómo es su relación con la infanta Cristina, lo que siente por ella y que sí tuvieron una conversación que pensábamos que no había existido 

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Vitoria paseando juntos en el primer permiso carcelario de él en Navidad de 2019

Después de conocerse que Iñaki Urdangarin mantenía una relación con Ainhoa Armentia lógicamente su matrimonio con la infanta Cristina llegó a su fin. Era enero de 2022. Firmaron el divorcio en diciembre de 2023, y por el camino se especulaba con que ella le iba a pasar una generosa pensión y que él iba a escribir sus memorias.

Lo primero no lo sabemos, pero lo segundo es una realidad que ve la luz el 12 de febrero de 2026. Se llama Todo lo vivido, un libro en el que Urdangarin repasa una vida marcada por el balonmano, su matrimonio con la infanta Cristina y su entrada por tanto en la familia real, el Caso Nóos, la cárcel y su vida tras salir de ella.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin con sus respectivos padres en el anuncio de su compromiso en La Zarzuela en 1997 Eric VANDEVILLE

Hay espacio para sus hijos, por supuesto, y también para la que fue su mujer durante casi 25 años. Cuenta que lo suyo no fue un flechazo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 como se ha dicho, que su pedida de mano fue en el Lago de Garda, que “solo ellos saben lo que vivieron y que se casó enamorado, convencido de que quería pasar con ella el resto de su vida. Pero, a veces, los caminos se separan”.

Antes del lanzamiento del libro se publicó una entrevista con Iñaki en El País Semanal y adelantos en la revista ¡Hola!, donde se leen declaraciones como que la cárcel "desgarró a nuestra familia de arriba abajo".

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en la cena previa a su boda en Barcelona Cover/Getty Images

Recuerda Urdangarin que tras estallar el Caso Nóos, que pilló a la familia viviendo en Washington, Fernando Almansa, que fue jefe de la Casa del Rey entre 1993 y 2002, viajó a Denver como emisario del rey Juan Carlos con una sola petición: "Mira, Iñaki, creemos que lo mejor es que te divorcies de doña Cristina". Ella respondió tajante: "Pues te puedes ir por donde has venido".

"Si para mí la situación era muy difícil, para ella lo fue mucho más. A mí ella me conocía muy bien, pero era su familia y su institución la que venía a decirle aquello”, reconoce en El País Semanal.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin saludando el día de su boda en Barcelona picture alliance via Getty Image

Se mantuvieron unidos y siguieron así durante el tiempo que él estuvo en la cárcel de Brieva. Hablaban por teléfono. Tenía diez llamadas de siete minutos cada una a la semana en un listado autorizado por la prisión. Y una vez al mes había vis a vis, pero siempre fue familiar. Es decir, Cristina e Iñaki no volvieron a estar solos.

Se convirtieron en buenos amigos unidos por sus hijos

En el libro recuerda que cuando obtuvo el tercer grado "le me invadió una nueva soledad. En teoría, tenía mucha más libertad para ver y hablar con los míos, pero percibía un vacío extraño a mi alrededor". Las visitas, tan habituales en la cárcel, se fueron espaciando: "Yo había salido y los demás podían descansar de la preocupación constante de saberme aislado en una celda. Era comprensible”.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin con sus hijos en Washington en 2009 Europa Press

Su relación con la infanta, a nivel sentimental, se fue enfriando: “Nos habíamos convertido en dos buenos amigos, unidos por el mayor y más hermoso proyecto de nuestras vidas, nuestros cuatro hijos".

Había hablado con la infanta sobre Ainhoa Armentia

Cuando pudo viajar a Ginebra para estar con su familia, se dio cuenta de que ya no se sentía en casa. Se veía a sí mismo como “un visitante ocasional” que regresaba a una familia que tuvo que salir adelante sin él. Iñaki asegura que le resultó doloroso.

Urdangarin y la infanta Cristina durante el juicio por el Caso Nóos en la Audiencia de Palma GTRES

Y entonces llegó Ainhoa Armentia, a la que conoció en 2021 cuando ambos coincidieron en el bufete de Vitoria Imaz&Asociados. Se enamoraron –en el libro dice que es una parte esencial de su felicidad- y todo el mundo se enteró cuando fueron fotografiados. ¿Lo sabían los hijos? No. ¿Lo sabía Cristina? Pensábamos que no, pero parece que sí.

"Con Cristina ya había hablado, pero no con ellos. Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos", reveló en su entrevista con el semanal de El País.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en Barcelona en octubre de 2021, tres meses antes de que se conociera que él estaba con Ainhoa Armentia Europa Press via Getty Images

Es evidente que la infanta Cristina estuvo dolida y enfadada, pero, ¿cómo es su relación ahora? Señala que le une un "orgullo compartido con Cristina por lo que hemos creado" y que “sigue siendo una parte importantísima de mi vida, alguien a quien quiero, admiro y respeto" y a la que agradece haber sostenido nuestra familia con una fortaleza admirable.

Asegura que pese al divorcio siguen preocupándose “el uno por el otro, nos deseamos lo mejor, intentamos apoyarnos no sólo como padres, sino como amigos".

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ya separados, junto a Claire Liebaert y Miguel Urdangarin en la graduación de Irene Urdangarin en Ginebra en junio de 2023 Gtres | Adriano Álvarez

Resalta que su exmujer estuvo a su lado en sus peores momentos, que estaba exhausta y que tuvo que cargar con su ausencia y con la presión mediática, y lo hizo "con una dignidad que siempre admiraré, sin límites, y siempre le estaré agradecido por ello".

Cronología de la historia de amor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Su relación comenzó en 1996. Habían coincidido en Barcelona y en Atlanta 96, pero ella se fijó en él tras los Juegos Olímpicos. Y ahí surgió todo.

El compromiso se anunció el 30 de abril de 1997.

La boda se celebró en Barcelona el 4 de octubre de 1997. Se casaron en la catedral y disfrutaron del banquete en el Palacio de Pedralbes. Asistieron más de 1500 invitados y representantes de 40 casas reales.

Son padres de cuatro hijos: Juan (1999), Pablo (2000), Miguel (2002) e Irene (2005).

Dejaron Barcelona para mudarse a Washington en 2009. En 2012 se trasladaron a la ciudad condal, donde permanecieron un año. En 2013 se instalaron en Ginebra. Tras salir de la cárcel, Iñaki eligió Vitoria para residir.

En 2016 ambos se sentaron en el banquillo de los acusados. Ella salió absuelta y él fue condenado. Era 2017. El 18 de junio de 2018 entró en la cárcel.

En enero de 2022 se publicaron unas imágenes de Iñaki con Ainhoa Armentia, tras lo que la infanta y el exjugador de balonmano anunciaron su separación en un comunicado.