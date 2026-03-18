Lo que hizo la televisión pública alemana con el discurso de Javier Bardem en los Oscar tiene a muchos sin palabras

Javier Bardem con su cartel de 'No a la guerra' y de apoyo a Palestina en los Oscar 2026

El discurso de Javier Bardem en los premios Oscar ha dado la vuelta al mundo pero no todo el mundo le ha dado la misma difusión. El actor español, siempre un referente para la izquierda, se presentó en la noche más importante del cine norteamericano con una pegatina con el "No a la guerra" y con una chapa en favor de Palestina.

Concretamente llevó puesto, junto a la misma chapa del "No a la guerra" de 2003, Hanadala, el símbolo de la resistencia palestina: "Es un niño que fue creado en 1969, un dibujo, que tiene 10 años, que nos da la espalda porque no le miramos, porque no nos hacemos caso, y que sigue teniendo 10 años porque hasta el día que no vuelva a su casa, a su tierra, no crecerá".

En un momento de la ceremonia, Bardem fue junto con Priyanka Chopra el encargado de dar el premio a Mejor película internacional. Ahí dijo dos frases: no a la guerra y Palestina libre.

Las palabras de Bardem han copado las portadas de la mayoría de medios del mundo. The New York Times, Variety y El País han recogido y valorado estas declaraciones y han puesto en valor que el actor ganador del Oscar ha sido el único en salirse un poco de los márgenes y tener voz propia.

Censura a Bardem en Alemania

Todo lo contrario ha pasado en Alemania. Tal y como se ha visto ahora, la radiotelevisión pública del país cortó el grito de "Palestina Libre" de Javier Bardem en los Oscar, algo que ha sorprendido a muchos.

"El programa estatal alemán Tagesschau censuró la frase de Javier Bardem "Palestina Libre" durante la cobertura de los Premios Óscar 2026. El fragmento emitido solo incluía la frase "No a la guerra", mientras que el momento completo incluía ambas frases. El artículo escrito de Tagesschau sí menciona "Palestina Libre", pero el vídeo no", recoge un usuario en redes sociales.

Esto no hace más que aumentar la guerra fría entre España y Alemania que tuvo su punto álgido cuando el canciller Merz no defendió a Pedro Sánchez en público de los ataques de Donald Trump.

Una imagen por la que el dirigente alemán fue criticado hasta en su propio país y la revista Der Spiegel le dedicó frases como esta: "¿Y Merz? Guardó silencio durante un buen rato. Solo la pregunta de un periodista alemán lo obligó a comentar. Merz debería haber defendido a España, o al menos haber cambiado de tema. En cambio, se unió a la demanda. Las cifras de Trump eran 'correctas'".

Pero aún hay más. Desde Alemania comentaban que el gobierno había intentado ponerse en contacto con España para abordar esta polémica y dar explicaciones por el silencio de Merz pero que nadie le cogía el teléfono.

Fuentes de La Moncloa contactadas por el medio Político han asegurado que las llamadas no fueron contestadas porque "el canciller alemán marcó un número que ya no está en servicio, sin darse cuenta de que el presidente lo cambia periódicamente por motivos de seguridad".