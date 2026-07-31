Marcos Llorente, sobre sus fotos con Ferran Torres: "Veo cómo está el patio y lo entiendo todo" 

Tras terminar el Mundial, los jugadores de Luis de la Fuente, con su copa bajo el brazo, se desperdigaron por los más variopintos destinos para disfrutar de unas más que merecidas vacaciones. Pedri en China , Pedro Porro en Turquia, Lamine Yamal en Saint Tropez, Mikel Merino en su Navarra... Y en Ibiza, destino de vacaciones por excelencia de nuestras celebrities, han coincidido Borja Iglesias, Marc Pubill, Marcos Llorente y Ferran Torres.

Estos dos últimos han compartido cenas, noches de fiesta, paseos en yate, atardeceres, copas de vino... Desde luego que entre ellos hay una sólida y estrecha amistad de la que han hecho gala en redes sociales y los dos jugadores se han fotografiado dándose besos, abrazándose y mostrando mucha complicidad. Estas imágenes generaron un intenso debate y una ola de comentarios homófobos en las redes sociales.

Este viernes, ha sido el lateral el Atlético de Madrid el que ha querido responder a todas estas opiniones cuando ha pedido a sus seguidores en Instagram que le hiciesen preguntas y uno de sus ellos ha puesto el tema sobre la mesa.

"Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo. Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo", ha contestado Llorente, dando por zanjado el tema en un story.

Ferrán Torres ha reposteado la respuesta de Marcos Llorente. INSTAGRAM

Su amigo Ferran Torres, el otro implicado, ha reposteado esta respuesta ratificando las palabras de su amigo.