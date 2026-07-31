Pepe Rodríguez revela lo que está ocurriendo en España con muchos restaurantes con estrella Michelin: "Algo no estamos haciendo bien aquí"

El cocinero Pepe Rodríguez, jurado de MasterChef y dueño de El Bohío, un restaurante una estrella Michelin, ha estado en el podcast culinario Se me antonja, donde ha hablado de la problemática de este tipo de restaurantes en España comparado con Francia.

Ha explicado el chef que hace un tiempo estuvo en París con sus hijos y fue a comer a un restaurante con una estrella Michelin y se dio cuenta de algunos errores que se vienen acumulando en la alta cocina española.

"Vas a los de una [estrella Michelin] y cocina súper bien hecha, muy bien. Una mesita que no tiene mantel, dos camareros que te dan 25 comiditas, se mueven los dos solos, lo hacen todo muy bien, todo muy ordenado, todo muy tal, muy aseado", ha empezado diciendo.

Y ha proseguido explicando sobre ese tipo de negocios: "Un precio que no me pareció tampoco tan extravagante, tan alto para lo que nos parecía a los españoles hace no sé cuántos años. No me parece que esa diferencia en ese tipo de restaurantes".

Para Rodríguez, en comparación con España, hay "una serie de extras que no aparecen" y que aquí sí los hay: "Algo no estamos haciendo bien aquí". Ha puesto varios ejemplos en su propio restaurante.

Los extras

En su local, El Bohío, tienen manteles de hilo que tiene que planchar todos los días una señora, con el gasto que eso conlleva cuando, por ejemplo, en el local que él estuvo en París no tenía ni mantel.

Como tiene dos sommeliers, "y no lo pagan ellos", tiene copas de vino —el recipiente— que cuesta más casi que la botella: "Como quieren hacerlo bien te ponen una copa de vino, que la media de la botella de vino que se vende en mi casa vale 40, pero es que la copa vale 25".

"Es una locura. Eso, en esos restaurantes de una estrella no lo he visto en ninguno. Una copita muy elemental, muy sencillita", ha comentado, de nuevo, comparando los una estrella de España con los de Francia.

Por último ha dejado una reflexión porque, además, los precios en Francia suelen ser mucho más elevados que en España: "No estamos jugando en la misma liga y creemos que estamos jugando en la misma liga. Hay una guía puñetera, maravillosa, que se llama Michelin que mueve todos los problemas de este país".