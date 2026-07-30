La prensa de Marruecos y el 'silencio' ante la crisis migratoria masiva en la frontera de Ceuta

Ceuta, otra vez epicentro de la crisis migratoria. Una oleada de miles de personas en los últimos días, y especialmente en las últimas horas, ha vuelto a colapsar la ciudad autónoma española con masas de migrantes procedentes de Marruecos.

Como ya ocurriera en 2021, el caos se ha desatado en la frontera. En España, la cobertura informativa ha sido inmediata, llevando prensa escrita, radios y televisiones la noticia y sus paralelas a los titulares.

En Marruecos, por contra, el tratamiento es secundario y cuesta encontrar piezas analíticas en sus principales cabeceras... muchas de ellas afín al régimen de Mohamed VI.

El día no es casual; este jueves el país norteafricano celebra la 'Fiesta del Trono', que conmemora la toma de posesión de Mohammed VI, tal día como este 30 de julio, pero de 1999. El carácter festivo del país moviliza enormes masas de ciudadanos y también centraliza los titulares y portadas de los diarios online, tanto en lengua árabe como en lengua francesa.

Le Matin, diario muy cercano al régimen, insiste en el gran evento social del país, con menciones a la ola de calor, enfoques sobre la crisis medioambiental y solo por debajo, una mención oficialista a la "cooperación" entre Madrid y Rabat por lo que denominan crisis.

Portada de Le Matin

La agencia de prensa estatal y centrada en la actividad de la familia real, la Maghreb Arabe Presse concentra toda su cobertura en la 'Fiesta del Trono', sin mención a crisis alguna en Ceuta

Portada de la agencia MAP marroquí

Otra cabecera cercana al Gobierno marroquí como Le360, en francés, abre algo el abanico de noticias. De la gran festividad del monarca, al estreno del futbolista Yassir Zabiri con el Racing de Santander, pasando por las elecciones legislativas. Solo algo más abajo hay mención al asunto fronterizo, con una cobertura similar a otros diarios oficialistas y limitándose a destacar el buen entendimiento entre los Ejecutivos de Madrid y Rabat

Portada de Le360

El digital Hespress, el más leído en todo el país a nivel internet, tampoco da gran foco al asunto en Ceuta, centrándose en cuestiones como el alza de precios del combustible, la festividad monárquica y otras cuestiones de interés interno. Solo al actualizar aparece una mención breve en la parte superior derecha.

Portada de Hespress

Sí hay más cobertura, en Assabah, otro de los periódicos más destacados y en lengua árabe. En su web sí lleva la entrada masiva de migrantes a las primeras noticias, en una portada plagada de informaciones. Así, este medio habla de "ataque masivo" u "oleada migratoria sin precedentes" en la que afirman que "los benefactores proporcionan alimentos a los migrantes", en referencia a los rescatistas y las asociaciones de acogida en suelo español-