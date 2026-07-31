Un libro titulado "El Valle de los Caídos", una toalla con el nombre 'Isabel' bordado... Las redes analizan con lupa el anuncio de la casa de Ayuso y González Amador

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha puesto a la venta el lujoso piso situado en el barrio de Chamberí que compró hace unos años tras cometer el presunto fraude fiscal que se le investiga. Una vivienda que se puede adquirir ahora por 1.790.000 euros y que ha servido de hogar de la presidenta madrileña desde 2023.

El diario El Plural fue quien publicó primero la noticia de la puesta en venta y rápidamente se consiguió acceder a las publicaciones en portales inmobiliarios como Idealista o Gilmar, que ofrecen hasta casi cincuenta fotografías e información exhaustiva de la casa.

"En el corazón del prestigioso barrio de Vallehermoso, en el distrito Moncloa-Aravaca de Madrid, se encuentra este magnífico piso de 211 m² completamente reformado con materiales de altísima calidad. (...) Este piso destaca por su luminosidad, gracias a su orientación oeste y ventanales que inundan los espacios de luz natural. El inmueble cuenta con un diseño moderno distribuido en 4 amplios dormitorios, 3 baños, cocina americana y una generosa terraza de 10 m² que brinda vistas despejadas. Perfecto para disfrutar de momentos al aire libre en un entorno urbano", señala el anuncio.

Lo más sorprendente es que el anuncio pone al descubierto algunas intimidades de Isabel Díaz Ayuso, puesto que se revelan objetos, vestuario y elementos decorativos que forman parte de la vivienda. Por ejemplo, una réplica de un título de Liga que Ayuso recibió de manos de Florentino Pérez después de una recepción oficial en mayo de 2024.

También se puede ver apoyado en el suelo un cuadro con el dibujo de una botella de Mahou, algo que no es muy raro puesto que la presidenta madrileña ha publicado recientemente varios posts en sus redes sociales promocionando esta marca.

Las redes sociales también se han fijado en la toalla de manos en el lavabo que Ayuso tiene con su nombre bordado o que uno de los libros que decoran su salón tenga como título "El Valle de los Caídos". ¿Tendrá que ver con el principal monumento del franquismo en el que estuvo enterrado el dictador casi 50 años?

En el vestidor de la casa, también muy amplio, se agolpan muchos vestidos que Ayuso ha ido luciendo en sus diferentes actividades públicas como presidenta de la Comunidad y una gorra que pone "Libertad o comunismo". Y sobre el cabecero de la cama se puede observar un montaje de diferentes fotos personales que, eso sí, aquí sí se ha tenido el cuidado de pixelarse. No así por ejemplo con los títulos académicos de González Amador, colgados en la pared.

A la venta por un millón más de euros

El novio de Ayuso adquirió la casa en 2022 por 850.000 euros, por debajo de su precio de mercado. Ahora, la intención es venderla por casi un millón más. La noticia de la puesta en venta del pisazo ha coincidido con la información sobre el ático de lujo también en Chamberí que la Comunidad de Madrid adquirió hace tres meses para ser usado como supuesta oficina de trabajo de Ayuso debido a las obras que - también supuestamente - van a realizarse en la Real Casa de Correos, sede habitual del gobierno autonómico.

Tras conocerse el escándalo, el ejecutivo reculó y anunció este jueves su inmediata puesta en el mercado junto a otros inmuebles para ayudar a los afectados por los incendios de los últimos días en la Comunidad con el dinero que se obtenga de dichas ventas.