Rosita, la anciana de 94 años que ya reúne 40.000 firmas para que la tele sea gratis en los hospitales públicos: "Distrae mucho, pero cuesta 25 euros la semana"

Hace unos días una mujer llamada Lola Martín inició una campaña en Change.org que dejó claro que no en todos los sitios se viviría igual la final del Mundial entre España y Argentina. "Mi padre tiene 86 años, es muy forofo del fútbol y este Mundial le ha tocado vivirlo en la cama de un hospital", contaba. "¿Cómo puede ser que en los hospitales públicos de Madrid los pacientes todavía tengan que pagar por ver la televisión?".

En apenas dos semanas aquella campaña consiguió casi 23.000 firmas, se compartió cerca de 2.500 veces y logró que la final de la Copa del Mundo se viera gratuitamente en los hospitales públicos de Madrid. "Lo celebramos pero seguimos, porque queremos que sea una medida definitiva y no de un solo día. Seguid firmando y compartiendo, por favor".

Ahora a Lola Martín se le suman refuerzos. Los que está consiguiendo reunir con tenacidad una señora de 94 años llamada Rosita Rochina. Ella está hospitalizada desde hace casi cuatro meses y se aburre. Lo cuenta ella misma en la petición que ha creado también en Change.org y que en los momentos en los que se escriben estas líneas ha conseguido casi 40.000 firmas.

En una entrevista telefónica con El HuffPost, Rosita detalla que ella ve varios canales desde su habitación. Suele entenderse con sus compañeros y compañeras de habitación: la tele se acaba pagando a medias. E incluso ha hablado con el plantel de enfermeros del centro en el que está hospitalizada en Cataluña. Algunos profesionales sanitarios le han dado consejos para tratar de ahorrar un dinerillo cuando toca poner la tele.

Y es que la tele no es particularmente barata. En el caso de Rosita, en su centro la televisión cuesta 25 euros por una semana. Hay opciones, destaca la mujer, para pagarla con tarjeta o por bonos. Cualquiera que supiese usar una tablet con conexión a internet podría ver televisión y ahorrarse cerca de 200 euros al mes. Pero sería exigirle a personas mayores aprender a usar de cero una tecnología que no siempre les es cercana.

La anciana no se esperaba tanta repercusión reuniendo firmas, concede a El HuffPost. Pero su caso pone de evidencia cómo la sociedad le pone las cosas más difíciles a nuestros mayores. Rochina destaca por ejemplo todo el tema de los cajeros del banco. "Lo han puesto todo muy difícil. Mi hermano de 90 años me lo dice. En esta tele tengo el canal de pelis antiguas en el 17 y me cuesta marcar rápido esas dos cifras".

"Distrae mucho pero hay gente que no se lo puede permitir"

Rosita es muy clara en su petición de firmas. A sus casi cuatro meses de ingreso hospitalario el aburrimiento hace mella. Hablo con mi hijo cuando viene a verme, y también con Reme, mi compañera de cuarto, pero son muchas horas y muy poca cosa que hacer", reconoce la mujer. "Parece una tontería, pero cuando estás ingresada, mirar la tele o simplemente escucharla te distrae mucho y te hace compañía".

"A mí por ejemplo me gustan los concursos como Pasapalabra o La Caja, las noticias, las películas antiguas, las cosas del corazón... pero para ver la tele hay que pagar. Y parece poco dinero, pero hay gente que no se lo puede permitir", incide.

Por eso pide televisión en abierto y gratis "no solo para un día, sino para siempre", y "no solo para Madrid, sino para toda España". "En algunas comunidades encender la tele ya es gratis desde hace tiempo, como en la Comunitat Valenciana o Castilla-La Mancha. Pero tenemos que conseguirlo también en Cataluña, donde estoy yo. O en Castilla y León, Murcia o Canarias".

"En mi caso, por suerte, estoy bien acompañada. Mi hijo viene a verme cada día. Pero pienso mucho en la gente que está muy sola y pasa horas y horas sin ver a nadie. He tenido compañeras de habitación que querían tener la tele puesta día y noche porque simplemente una voz de fondo les daba tranquilidad. (...) A casi todas la tele nos ayuda a pasar mejor las horas de ingreso", destaca la peticionaria.

Por todo ello, Rosita Rochina, de 94 años e ingresada desde hace tres meses, se dirige al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García pero también a las comunidades "que en todos los hospitales públicos de España sea gratis encender la televisión". "Estar ingresado ya es bastante duro. Que la tele te haga compañía no debería depender de si puedes pagarla o no".