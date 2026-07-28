Soldados ucranianos participan en unas maniobras de la OTAN y su veredicto es demoledor: "Paraban constantemente para el café. Así no tendrían ninguna opción en un campo de batalla moderno"

La relación entre Ucrania y la OTAN va mucho más allá de la implicación directa y presencial sobre el terreno tan temida por Putin y nunca llevada a efecto. Entre el país europeo y la alianza atlántica hay una suerte de colaboración bilateral sin pisar suelo ucraniano. Porque Kiev lleva tiempo siendo de ayuda también al cuartel general 'atlántico'.

Han sido varias las maniobras y las jornadas de estudio por parte de la OTAN en las que el ejército ucraniano ha podido aportar el granito de arena de su experiencia. Bien en tácticas de la 'nueva' guerra que viene desarrollando desde la invasión rusa, bien como ejemplo de utilización y vanguardia con los drones militares.

Recientemente, una de las unidades militares de Ucrania ha participado en un ejercicio conjunto de la OTAN en Suecia. Las maniobras tuvieron lugar durante el mes de mayo y ahora, el diario Die Welt, se hace eco de una de las sorprendentes quejas por parte de las tropas del este de Europa. El motivo, un asunto bien conocido en España y otros rincones, 'la pausa para el café'.

"No dejaban de anunciar pausas para el café —denominadas 'fika' en el argot— para que las tropas de la OTAN tuvieran suficiente tiempo libre", confiesa a Die Welt Alex, soldado de la Brigada Lubart, perteneciente al Cuerpo Azov.

Más allá del constante parar y reiniciar, el militar destaca cómo el aparato OTAN se veía rápidamente neutralizado por la fuerza ucraniana, que hacía las veces de 'enemigo' en el frente y que se imponía con facilidad en buena medida por su mayor dominio por aire con sus drones.

Aparte, el 'bando ucraniano' contemplaba con estupefacción cómo los mismos entrenamientos limitaban sobremanera el uso de drones, un contraste más que fuerte con la realidad de la guerra que Alex y sus compañeros afrontan desde el 24 de febrero de 2022 por el comienzo de la invasión rusa.

El testimonio de Alex busca no ser agorero, pero este soldado lo tiene claro y así lo muestra en su entrevista. En este punto de formación y mentalidad, las fuerzas armadas occidentales no tendrían ninguna posibilidad en un campo de batalla moderno.