Los incendios de Ávila y Madrid salen de la emergencia nacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que, una vez escuchadas las propuestas de la Comunidad de Madrid, de la Junta de Castilla y León y de los técnicos, se ha decidido pasar al nivel 2 de emergencia los incendios de Madrid y Ávila, lo que supone que salen de la emergencia de interés nacional.

La Comunidad de Madrid ha informado a primera hora de este jueves de que más de 40 medios terrestres, junto a los equipos de drones, han estado trabajando durante la noche en el remate de puntos calientes del incendio que ha afectado a la sierra oeste de Madrid.

En concreto, los lugares de actuación han sido zonas del Río Cofio, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, el Encinar del Alberche en Villa del Prado y en el flanco derecho, en Chapinería, Colmenar del Arroyo y Fresnedillas de la Oliva.

Delegación del Gobierno en Madrid ha especificado que las mejores condiciones meteorológicas nocturnas han permitido una gran efectividad de los trabajos desarrollados, resfrescando la zona y consolidando el perímetro, que está claramente estabilizado, sin avances desde hace días, con pocos puntos humeantes y prácticamente sin llamas. Las altas temperaturas previstas para este jueves en la región, en plena ola de calor, volverán a marcar los trabajos de extinción.

Todas las restricciones de movilidad han sido levantadas a excepción de siete urbanizaciones de las localidades madrileñas de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en la noche del miércoles tras la última reunión del Cecod. La cuarta fase de la desescalada, el desconfinamiento de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, se ha desarrollado sin incidencias, según ha informado el Gobierno.

El punto de atención se ha trasladado ahora a Castilla y León. Nueve incendios activos, cinco de nivel de peligrosidad máximo en Burgohondo (Ávila), Fermoselle (Zamora) y San Cipriano, Vegellina y Valdelaloba, en León, asedian la región en el arranque de este jueves, en el que el humo de los fuegos se ha podido oler esta madrugada hasta en Valladolid capital, en medio de la segunda jornada de la cuarta ola de calor del verano.

Evacuados y afectados por el incedio de Ávila el pasado 25 de julio Diego Radames/Anadolu via Getty Images

La noche ha sido especialmente larga y complicada en Zamora, donde más de medio centenar de medios terrestres y aéreos, con apoyo de la UME, luchan contra el fuego que se originó ayer en Fermoselle, en las Arribes del Duero, y que ha obligado a desalojar catorce localidades con más de 800 personas y a confinar otras dos, con cuatro carreteras cortadas.

El mayor incendio forestal en la historia de España, el de Burgohondo, en Ávila, con más de 50.000 hectáreas calcinadas, está técnicamente estabilizado desde ayer, aunque sigue activo y en nivel de emergencia nacional, si bien los desalojados ya pudieron volver todos a sus casas.

También preocupan los tres incendios de gravedad potencial dos que afectan a la provincia leonesa, en Valdelaloba, San Cipriano del Condado y Veguellina.

En el incendio de Veguellina, en la comarca del Bierzo, se desalojó ayer tarde Prado de la Somoza, con 20 personas afectadas, con el pabellón de Villafranca del Bierzo habilitado para acogerlas.

En el de Valdelaloba se desalojaron Pradilla y Valdelaloba y se habilitó el pabellón de Toreno para acogerlos.

Y en el de San Cipriano del Condado, se evacuaron la urbanización Montesol de Santa María del Condado, con 130 evacuados en total; también se desalojó Castro de Condado, con 50 afectados; Barrillos de Curueño, con 34 y Santa María del Monte del Condado, con 98 personas evacuadas.

En León hay otros dos fuegos en nivel de peligrosidad uno, en La Utrera y en Moreda; y otros dos activos, en Caboalles de Arriba y Vega de Espinadera.

Ya en sur, el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) trabaja desde esta madrugada con medios aéreos y terrestres en el incendio forestal declarado en un paraje de Nigüelas (Granada). Según han informado fuentes del Infoca, el incendio forestal se ha declarado a las 4:50 horas de este jueves en un paraje conocido como Cerro Zahor de este municipio del Valle de Lecrín de unos 1.300 vecinos.

Un hombre en Betxí, Castellón, sigue la evolución de las llamas en el Vall d'Uixó. REUTERS/Pedro Nunes

Y el incendio declarado el pasado sábado en el término municipal de la Vall d'Uixó (Castellón) comienza su sexta jornada después de que ayer los avances logrados por los medios aéreos y terrestres permitieran darlo por perimetrado, aunque sigue sin control y con 14 municipios evacuados.

Está previsto que los medios aéreos se reincorporen durante esta mañana a las labores de extinción y a las 9 horas comenzará una nueva reunión del CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a cuyo término se informará de los últimos datos actualizados y de cómo han transcurrido los trabajos durante la madrugada.

Hasta el momento, el incendio ha quemado 9.300 hectáreas y presenta un perímetro de 84 kilómetros, mientras siguen evacuados catorce municipios, tres urbanizaciones de Betxí y una pedanía de Onda.