Italia y Finlandia quieren excluir a España del espacio Schengen tras la crisis migratoria de Ceuta: ¿pueden hacerlo? 

Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta este viernes

Al menos dos países de la Unión Europea, Finlandia e Italia, han solicitado en las últimas horas excluir a España del espacio Schengen después de que casi 50.000 migrantes hayan accedido de forma irregular a la ciudad autónoma de Ceuta en una crisis migratoria prácticamente sin precedentes.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, fue la primera en poner esta idea sobre la mesa a través de un tuit publicado este jueves por la noche. "Estamos preparados para actuar, incluso mediante medidas extraordinarias, para defender nuestras fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos, como por ejemplo suspendiendo el Acuerdo Schengen con España", señalaba.

Algo que replicaba posteriormente su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quien también arremetía duramente contra la regularización de migrantes que el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este año. "Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", señalaba.

Unas palabras que provocaron, a su vez, el enfado del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares. "Este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista", dijo, añadiendo que iba a convocar este viernes al embajador de Italia en España para que diera explicaciones por ello.

Pero ya no sólo es Italia. La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, ha apoyado también excluir a nuestro país del espacio Schengen. "España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", escribió Rantanen en la red social X. Cabe recordar que esta ministra pertenece al partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses.

¿Qué es Schengen?

Situación actual del espacio Schengen

El espacio Schengen es uno de los principales logros del proyecto europeo. Comenzó en 1985 como proyecto intergubernamental entre cinco países de la UE (Francia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo) y se ha ido ampliando gradualmente hasta convertirse en la mayor zona de libre circulación del mundo. En la actualidad, el espacio Schengen incluye a 29 países con una población de más de 450 millones de personas. Todas ellas pueden viajar libremente entre los países miembros sin pasar controles fronterizos. Es decir, sin necesidad de visados o incluso sin mostrar el pasaporte.

Si España quedara excluida de Schengen, todos los ciudadanos de nacionalidad española o que intentaran acceder al resto del territorio europeo deberían presentar un documento de identificación válido para poder cruzar dicha frontera.

Pero, ¿puede un país unilateralmente echar a otro de Schengen? La respuesta es no. Esa posibilidad no existe. Lo que sí recoge el Código de Fronteras Schengen es la opción de qu los Estados miembros puedan introducir controles fronterizos temporales para responder a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.

En este caso, el Estado miembro de que se trate debe notificarlo a la Comisión y a los demás países de la UE al menos cuatro semanas antes de la introducción de los controles, o en un plazo más breve si las circunstancias no se conocen de antemano. Este restablecimiento de los controles internos no requiere la aprobación del Consejo.

El Código de Fronteras Schengen también permite a los Estados miembros restablecer los controles fronterizos en determinadas fronteras interiores en circunstancias excepcionales que pongan en riesgo el funcionamiento general del espacio, aunque aquí se requiere el visto bueno de la Comisión.

El propio organismo recuerda que el restablecimiento de los controles interiores sólo debe producirse como último recurso ante una situación de gran emergencia, como ocurrió en 2015 a raíz de los atentados terroristas o en 2020 con la pandemia del Covid.

Por tanto, ni Finlandia ni Italia pueden expulsar a España del espacio Schengen. Pero sí pueden por su cuenta restablecer temporalmente los controles en sus propias fronteras interiores, siempre de forma excepcional, limitada en el tiempo y bajo la supervisión de las instituciones de la Unión Europea.