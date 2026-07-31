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Trump anuncia un acuerdo "histórico" para el desarme total de Hamás y el inicio de una nueva etapa en Gaza
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Trump anuncia un acuerdo "histórico" para el desarme total de Hamás y el inicio de una nueva etapa en Gaza

Donald Trump asegura que el pacto contempla la entrega progresiva de las armas, la retirada de las tropas israelíes y la creación de un nuevo Gobierno palestino con apoyo de una fuerza internacional.

Israel Molina Gómez
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El presidente estadounidense Donald Trump muestra el tratado de paz firmado en la cumbre sobre Gaza en Sharm el Sheij (Egipto), el 13 de octubre de 2025.
El presidente estadounidense Donald Trump muestra el tratado de paz firmado en la cumbre sobre Gaza en Sharm el Sheij (Egipto), el 13 de octubre de 2025.Michael Kappeler / picture alliance via Getty Images

Donald Trump ha anunciado este jueves un acuerdo que ha calificado de "histórico" para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados palestinos en la Franja de Gaza, un paso que considera clave para poner fin al conflicto e iniciar una nueva etapa política en el enclave.

Según explicó el mandatario en un mensaje publicado en su red social, Truth Social, el pacto se ejecutará mediante "fases cuidadosamente estructuradas" y culminará con la retirada de las fuerzas israelíes y la formación de un nuevo Gobierno palestino.

Retirada israelí y una fuerza internacional

Trump aseguró que, una vez completado el proceso de desarme, Israel retirará progresivamente a sus tropas de la Franja.

La seguridad quedará entonces en manos de una Fuerza Internacional de Estabilización, que trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar el orden en el territorio.

El presidente estadounidense afirmó además que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino" y agradeció el papel desempeñado por Egipto, Catar y Turquía en las labores de mediación, así como el trabajo de su propio equipo negociador.

Un punto clave del plan de Trump para Gaza

El anuncio supone, según la Casa Blanca, uno de los mayores avances desde que Trump presentó, el 29 de septiembre de 2025, junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un ambicioso plan de 20 puntos para Gaza.

Aquella hoja de ruta planteaba el desarme de Hamás como condición indispensable para poner fin a la guerra, facilitar la liberación de los rehenes, garantizar la seguridad de Israel y abrir el camino hacia una administración palestina de carácter tecnocrático.

El plan también contemplaba la retirada gradual del Ejército israelí y la creación de un mecanismo internacional encargado de supervisar tanto la reconstrucción como la futura gobernanza del enclave.

La presión sobre Hamás

Hasta ahora, según explicó Trump, Hamás había rechazado entregar sus armas y había intentado transferir el control de Gaza a un comité administrativo palestino sin aceptar previamente su desarme.

Sin embargo, el portal especializado Axios asegura que el deterioro de la situación económica en la Franja y una intensa presión internacional habrían llevado finalmente al grupo islamista a aceptar el acuerdo anunciado por Washington.

El presidente estadounidense definió el pacto como un "hito importante" dentro de su estrategia para Oriente Medio y lo presentó como el primer paso para transformar por completo la situación política y de seguridad en Gaza tras meses de guerra.

De confirmarse sobre el terreno, el acuerdo supondría uno de los cambios más profundos en el equilibrio de poder en la Franja desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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