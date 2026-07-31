El secreto para que el autobronceador quede impecable es un guante

A estas alturas del verano, la mayoría de los que pasean por playas, plazas y montañas lucen un dorado bronceado natural —que en ningún caso nunca exime de seguir utilizando el protector solar—. Pero si aún no te ha dado el sol o no quieres exponer tu cuerpo a las radiaciones, siempre puedes recurrir al autobronceador para no renunciar al modo verano en la piel.

Aunque ha costado, este cosmético, que oscurece la piel sin sol, ha mejorado mucho y las formulaciones modernas han evolucionado para dejar atrás el temido tono naranja — el famoso tono 'cheeto'— y los olores desagradables. Pero eso sí, hay que seguir siendo muy cuidadoso con su aplicación para darle ese toque natural que tanto gusta.

Aude Peyrefiche, directora de Vitry España, la marca francesa de cosmética de farmacia, nos da las claves para que quede impecable.

Exfolia la piel, pero no porque el color vaya a durar más, sino para que la superficie esté lisa y el acabado sea homogéneo. Aplica el autobronceador con la piel completamente seca. Si hay humedad, el producto puede extenderse de forma irregular. Reparte pequeñas cantidades: es mejor añadir más si hace falta que empezar con exceso. Trabaja por zonas (una pierna, la otra, torso, brazos...) para mantener un acabado uniforme. Haz movimientos largos y circulares, sin presionar demasiado. Difumina muy bien en tobillos, rodillas, codos, muñecas y cuello. Para manos y pies, no pongas producto directamente. Una vez terminado el cuerpo, utiliza únicamente el residuo que queda para dar una pasada muy suave.

Pero además hay un accesorio que facilita mucho todo este trabajo y que marca la diferencia: el guante de sol, una manopla de microfibra ultra suave diseñada para deslizarse con suavidad sobre la piel y repartir de forma homogénea el autobronceador. "Si cuando has acabado todo el cuerpo, pasas el guante limpio (sin añadir más mousse) por todas las transiciones —hombros, cuello, muñecas, tobillos y la parte superior de los pies— para difuminar el producto y eliminar cualquier exceso, el resultado será impecable", aconseja.

El guante de sol de Vitry se puede comprar es su web por 10,70 euros. VITRY

Asegura además Peyrefiche que el guante es el complemento perfecto de su producto Boost Mousse de Soleil, un autobronceador con textura de espuma que hidrata y broncea la piel y que se elimina al lavar la piel.