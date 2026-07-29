Huelga en Renfe este viernes 31 de julio: 322 trenes afectados y servicios mínimos en AVE y Cercanías

Renfe ofrece cambios de billete o reembolso sin coste a los viajeros cuyos trenes resulten afectados por los paros.

Miles de viajeros afrontarán este viernes 31 de julio, en plena Operación Verano, una jornada marcada por la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario en Renfe. Los paros coinciden con uno de los días de mayor movilidad del año y pueden alterar los planes de quienes comienzan sus vacaciones o necesitan desplazarse por motivos laborales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos para garantizar parte de la circulación ferroviaria, aunque 322 trenes no tienen asegurada su salida. El objetivo es compatibilizar el derecho de huelga con el derecho de los ciudadanos a desplazarse en una fecha de máxima demanda.

Qué trenes circularán y cuáles pueden verse afectados



Los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia operarán con un 73% de los trenes previstos. De los 343 convoyes inicialmente programados y afectados por la huelga, 251 tienen garantizada su circulación, mientras que 92 podrían quedar suprimidos, especialmente en algunas conexiones entre Andalucía y el resto de España.

En Media Distancia, el porcentaje de servicios mínimos será del 65%. De los 662 trenes previstos para la jornada, 432 seguirán circulando, mientras que 230 podrán cancelarse.

El Ministerio justifica este porcentaje por la limitada capacidad del transporte alternativo. Mientras un tren de Media Distancia suele transportar cerca de 200 viajeros, los autobuses que cubren rutas similares disponen de muchas menos plazas, lo que impediría absorber la demanda si se suspendiera un mayor número de servicios ferroviarios.

Además, Transportes obliga a mantener al menos un tren por sentido y día en todas las relaciones de Media Distancia para garantizar los desplazamientos imprescindibles.

Cercanías funcionará con más frecuencia en hora punta



Los usuarios de Cercanías también notarán el impacto de la huelga, aunque será menor durante las franjas de mayor demanda. Los servicios mínimos serán del 75% en hora punta y del 50% durante el resto del día.

En las líneas con mayor frecuencia de paso, deberá circular un tren cada 20 minutos por sentido, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de quienes acudan a trabajar, a centros sanitarios o tengan otras gestiones inaplazables.

El sindicato denuncia problemas de climatización



La huelga ha sido convocada por el Sindicato Ferroviario, que representa a los colectivos de intervención y conducción de Renfe Viajeros. El sindicato denuncia las reiteradas averías en los sistemas de climatización de los trenes, una situación que considera especialmente grave en plena sucesión de olas de calor.

Según la organización convocante, estas incidencias afectan tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como a la seguridad y el confort de los pasajeros. Las dos jornadas de huelga celebradas durante el último mes registraron un seguimiento reducido, del 1,8% y del 2,1%, según los datos facilitados por Renfe.

Qué hacer si tu tren resulta afectado



Renfe recuerda que el hecho de que un tren no esté protegido por los servicios mínimos no implica automáticamente que vaya a cancelarse. La circulación definitiva dependerá del seguimiento que tenga la huelga entre los trabajadores. Como medida preventiva, la compañía ya ha activado su protocolo de atención a los viajeros.

Los pasajeros cuyos trenes se vean afectados podrán cambiar gratuitamente su billete por otro servicio disponible o, si lo prefieren, cancelar el viaje y solicitar el reembolso íntegro, sin ningún coste adicional. Estos trámites pueden realizarse a través de los canales habituales de venta y atención al cliente de Renfe.

Ante una jornada que coincide con una de las mayores salidas vacacionales del verano, la recomendación para los viajeros es consultar el estado de su tren antes de desplazarse a la estación y revisar las comunicaciones que Renfe está enviando a los pasajeros afectados.