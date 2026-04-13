La triste confirmación de Vincent y Josephine de Dinamarca tras la muerte de su abuelo provoca una encrucijada para Felipe VI que ya vivió con Carlos III

La familia real danesa se las prometía felices esta primavera. El 16 de abril, Margarita de Dinamarca celebra su 86 cumpleaños, lo que pensaba festejar con toda la familia que se pudiera acercar. Además, estaban las dos confirmaciones de sus tres nietos pequeños.

Por un lado, la de los príncipes Vincent y Josephine, los mellizos de Federico X y Mary, que reciben el sacramento el sábado 18 de abril en la iglesia del Palacio de Fredensborg.

Y por otro, la de la condesa Athena, hija menor de Joaquín y Marie de Dinamarca, que se confirma el 2 de mayo de 2026 en la iglesia Luterana de Georgetown, en Washington D.C., donde vive con sus padres y su hermano.

Vincent y Josephine de Dinamarca en el 57 cumpleaños de su padre el Palacio de Federico VIII en Amalienborg, Copenhagu Getty Images

En cuanto a la de los mellizos, habría fotos y despliegue, mientras que la de Athena, ya fuera de la casa real, sería en privado y seguramente con poca presencia familiar al margen de los más cercanos.

Sin embargo, la alegría se ha empañado por la muerte del padre de la reina Mary, John Dalgleish Donaldson, fallecido en Hobart, Tasmania, a los 84 años.

La noticia fue comunicada por la casa real danesa a través de un mensaje de su hija, Mary de Dinamarca: "Tengo el corazón apesadumbrado. Mi querido padre ha muerto. Cuando el dolor vaya disminuyendo, los recuerdos se iluminarán, y lo que perdurará con más fuerza serán el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó", expresó junto a una foto que la reina tomó de su padre el 23 de marzo de 2026, al final de la visita de Estado que Federico y Mary realizaron a Australia.

La familia anunció que habrá un servicio conmemorativo en su honor en una fecha posterior. Además, la casa real danesa confirmó a Billed-Bladet que pese a la muerte del abuelo John el 11 de abril, la confirmación de sus nietos mellizos va a seguir adelante.

Por ello, esa mañana se va a poder ver en Fredensborg a los reyes de Dinamarca con sus hijos, la reina Margarita y quizá otros familiares. Se espera también a los respectivos padrinos de los jóvenes príncipes.

Así, sería lógico ver a Marie de Dinamarca, Patricia Bailey, tías y madrinas de Josephine, así como a Carlos de Borbón-Dos Sicilias, padrino de la princesa y de actualidad por el romance de su hija mayor con el ultraderechista francés Jordan Bardella.

Mary de Dinamarca, del brazo de su padre, John Donaldson, el día de su boda con Federico de Dinamarca el 14 de mayo de 2004 Sean Gallup

También se espera ver a los padrinos de Vincent, donde destacan su tío John Donaldson, su tío segundo Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg y Felipe VI, amigo de los reyes daneses y también emparentado con ellos.

¿Por la mañana en Dinamarca y por la noche en Sevilla?

Sin embargo, la muerte de John Donaldson puede provocar que los hermanos de Mary no viajen a Dinamarca. Por otro lado, Felipe VI se encuentra ante una encrucijada porque el sábado 18 de abril tiene un compromiso ineludible: la Copa del Rey.

Se espera al monarca a las 21:00 horas de ese día en el Estadio de la Cartuja de Sevilla para el partido que va a enfrentar al Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. La Copa del Rey lleva su título, así que su presencia en Sevilla es necesaria ¿Pero qué pasa con la confirmación? La tradición señala que los padrinos y madrinos acuden cuando se celebra este sacramento, por lo que Felipe VI está invitado.

Los reyes Felipe VI y Letizia asisten a la coronación de Carlos III en Londres. Jeff J Mitchell

Sin embargo, esa noche debe estar en Sevilla, por lo que se le plantea un dilema sobre si estar por la mañana en Dinamarca y por la tarde en La Cartuja. En ese sentido no hay confirmación porque la Casa Real lo considera un asunto privado, así que lo más probable es que haya que esperar casi hasta el último momento para saberlo.

De todos modos, el rey ya se vio en una de estas en mayo de 2023, cuando tuvo que estar por la mañana en la coronación de Carlos III en Londres, y por la noche en la final de la Copa del Rey. Es verdad que no se puede comparar un acto de las dimensiones que tuvo la coronación británica, pero parece que aunque pudiera ir justo, tiempo le daría.

Vincent de Dinamarca con su padrino, Felipe VI, durante la visita de Estado de los reyes de España a Dinamarca en noviembre de 2023 Kongehuset.dk (Casa Real Danesa)

Siempre se dice que Felipe VI tiene contacto frecuente con todos sus ahijados y ahijadas, y Vincent de Dinamarca no debería ser una excepción. Se perdió su bautizo en abril de 2011 por un viaje oficial a Oriente Próximo que incluyó Palestina, donde nunca antes había estado un miembro de la familia real.

Ambos sí se vieron durante la visita de Estado de los reyes de España a Dinamarca en noviembre de 2023, donde padrino y ahijado posaron para una foto que fue distribuida. Si finalmente hay viaje del rey a Fredensborg, la imagen podrán volver a repetirse.