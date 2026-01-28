El momento 'tierra trágame' de María Pombo y Pablo Castellano que casi desvela el embarazo de su hermana Lucía 

En la familia Pombo están de celebración. La mayor de las tres hermanas del clan, Lucía, ha anunciado que está embarazada de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Álvaro López-Huerta.

La piloto, que también tiene sus trabajos como influencer en redes sociales, dio la noticia con un montaje con varios vídeos de la pareja y el momento en el que descubre el embarazo al ver un test positivo, además de la escena en la que se lo cuenta a su marido. Todo acompañado por una voz en off con un audio de Pablo Motos en el que se reflexiona sobre que las cosas pasan a su debido tiempo.

Como no podía ser de otra forma, el embarazado de la mayor de las Pombo ha llenado de felicidad a sus hermanas, Marta y María, que han compartido el vídeo en sus redes. Además, María Pombo ha comentado el lapsus que tuvo con su marido, Pablo Castellano, al salir del hospital después de dar a luz a su hija Marina y que casi desvela el embarazo de su hermana mayor.

Pombo ha compartido a través de stories unas imágenes en las que se ve a la influencer y a su marido atendiendo a la prensa tras salir del hospital, comentando lo felices que están sus padres de volver a ser abuelos.

"Sexto nieto, ¿no? Así que contentos", comentó Pombo, ante la respuesta de su marido que divagó sobre si era "sexto o séptimo". Al darse cuenta del desliz, la influencer no dudó en dar un codazo a Castellano, incidiendo en el sexto.

Los hijos de las hermanas Pombo

Efectivamente, el bebé de Lucía Pombo será el séptimo nieto de los padres de las mediáticas hermanas. María fue la primera en ser madre y tiene tres hijos junto a Pablo Castellano: Martín, de 5 años; Vega, de 2 años; y Mariana, que nació el 2 de enero.

Por su parte Marta, la mediana del clan, también tiene tres hijas con su marido, Luis Zamalloa. La pareja tuvo a su primera niña, Matilda, en octubre de 2022 y a las mellizas María y Candela en septiembre de 2024.