Salen de cenar de un restaurante de Vigo, piden la cuenta y se van: todo bien hasta que reciben una llamada de madrugada pidiendo un Bizum

Una persona, echando cuentas con lo que les han cobrado en un restaurante.

Salir a cenar fuera de casa es uno de esos placeres que ningún español quiere rechazar, aunque los datos digan lo contrario.

Según los datos del Monitor de Consumo de CaixaBank Research, que analiza la evolución del gasto mediante tarjetas emitidas por Caixabank, el gasto de los consumidores residentes en España en ocio y hostelería experimentó un estancamiento o incluso descensos en diciembre de 2025.

La usuaria de Tiktok @meeeriva ha explicado en un vídeo el curioso caso que vivió en un restaurante de Vigo y ha generado más de 1.400 comentarios al desvelar el final de la historia.

De "invitación" a pedirle un Bizum

Ha explicado que fue a cenar con su pareja a un restaurante de Vigo con menú degustación. Al inicio de la velada, el camarero llegó con un juego: podían elegir vino o jugar a un juego.

El juego consistía en que desde el local seleccionaban un vino y al final de la comida tenían que adivinar cuál era: "Okey. Jugamos a tu juego. Nos eligió el camarero el vino, no nos lo enseñó en toda la cena".

Después de la cena, que transcurrió "con total normalidad", llega el momento de adivinar el vino. Ninguno de los dos supo qué caldo era "pero estaba bueno". Y todo cambia a la hora de pedir la cuenta.

Cuando llega la cuenta ven que el precio de la botella era de 28 euros "ni barata ni muy cara": "Razonable para cuando te dicen que elijo yo el vino". En el ticket final ven que no aparece la botella por lo que creen que igual les han invitado por jugar al juego.

Llamada de madrugada

"Como íbamos a pagar en efectivo y nos tienen que traer vuelta si se han equivocado se darán cuenta. Pagamos, el camarero se lleva la cajita con el dinero y la cuenta, lo revisa, traen la vuelta y no nos dicen nada", ha explicado.

Una vez en casa, después de estar de cháchara con el camarero, reciben una llamada del restaurante a la 00:50 de la madrugada: "No eran horas". Ahí se dan cuenta de que haciendo la caja falta el dinero de la botella de vino.

"Era para arreglarlo", le llegan a comentar por teléfono. Ellos pidieron pasarse al día siguiente a pagarlo pero desde el restaurante le pidieron un Bizum por 28 euros: "Habíamos dejado 10 euros de propina".

"Nos llamaron para reclamarnos un Bizum por un error suyo. Nos pareció tan tan cutre el detalle que nos quedamos paralizados", ha sentenciado, diciendo que la comida estaba muy buena, que pensaban volver pero que después de todo lo ocurrido no volverán.