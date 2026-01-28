Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Óscar Puente retrasa hasta, mínimo, el 7 de febrero la apertura de la línea de alta velocidad Madrid - Andalucía

El ministro había barajado al principio la fecha del 2 de febrero, pero los trabajos de investigación para conocer las causas del accidente han ido retrasando el inicio de las obras para reponer la infraestructura. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles a través de sus redes sociales que el restablecimiento de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía no tendrá lugar hasta, mínimo, el sábado 7 de febrero. 

"En el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla", ha señalado el ministro.

Los trabajos en la infraestructura son, según EFE, la reparación de la base de la vía, la reposición del balasto (las piedras que van sobre la base), los nuevos carriles y la catenaria, entre otros, que quedaron dañados por el descarrilamiento.

En las primeras horas posteriores al accidente en el que murieron 45 personas, Puente calculó que el restablecimiento del servicio podría darse alrededor del 2 de febrero, aunque finalmente la previsión es que se produzca casi una semana después. 

Ninguno de los operadores de trenes de alta velocidad permiten, por el momento, comprar billetes antes de la fecha del 7 de febrero. 

El pasado domingo 18 de enero, un tren de empresa Iryo que cubría la ruta Málaga - Madrid descarriló a la altura de la entrada de la estación de Adamuz, en Córdoba. Tres de sus últimos coches invadieron la vía contigua, justo cuando, en sentido contrario, pasaba un tren Alvia de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva. Fruto del impacto, sus dos primeras unidades acabaron cayendo por un talud de cuatro metros. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

