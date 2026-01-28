Óscar Puente retrasa hasta, mínimo, el 7 de febrero la apertura de la línea de alta velocidad Madrid - Andalucía

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles a través de sus redes sociales que el restablecimiento de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía no tendrá lugar hasta, mínimo, el sábado 7 de febrero.

"En el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla", ha señalado el ministro.

Los trabajos en la infraestructura son, según EFE, la reparación de la base de la vía, la reposición del balasto (las piedras que van sobre la base), los nuevos carriles y la catenaria, entre otros, que quedaron dañados por el descarrilamiento.

En las primeras horas posteriores al accidente en el que murieron 45 personas, Puente calculó que el restablecimiento del servicio podría darse alrededor del 2 de febrero, aunque finalmente la previsión es que se produzca casi una semana después.

Ninguno de los operadores de trenes de alta velocidad permiten, por el momento, comprar billetes antes de la fecha del 7 de febrero.

El pasado domingo 18 de enero, un tren de empresa Iryo que cubría la ruta Málaga - Madrid descarriló a la altura de la entrada de la estación de Adamuz, en Córdoba. Tres de sus últimos coches invadieron la vía contigua, justo cuando, en sentido contrario, pasaba un tren Alvia de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva. Fruto del impacto, sus dos primeras unidades acabaron cayendo por un talud de cuatro metros.