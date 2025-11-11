Marta Pombo revela a quién votó en las últimas elecciones: "Todo el mundo lo sabe"

Marta Pombo, hermana de María Pombo, con 1,1 millones de seguidores en Instagram, ha concedido una entrevista al podcast de Ac2ality donde ha respondido a una de las preguntas clásicas del programa: a quién votó en las últimas elecciones.

La influencer no se lo ha pensado ni dos veces: "Al PP. O sea, no voy a ir de lo que no soy. Todo el mundo lo sabe". Le han preguntado, además, si cree que la política es como ser de un equipo de fútbol, que nadie suele cambiar de equipo y "si naces del PP, o de derechas, vas a ser de derechas toda la vida y si naces de izquierdas...".

"Sí. Un poco sí. Es verdad que yo de repente un día... cómo se llama... Albert Rivera. Claro, que de repente Ciudadanos me parecía salir un poquito de... pero no funcionó", ha señalado la hermana mediana del clan Pombo.

María Pombo y su lío en 'La Resistencia'

María Pombo, la jefa del clan, estuvo en La Resistencia, es decir cuando La Revuelta se emitía en Movistar, y se metió en un lío por hablar de política: "Para los muy fachas, soy muy roja. Y para los muy rojos, soy facha".

"Estoy en un nivel intermedio para todo. Para los muy fachas, soy roja, y para los muy rojos, soy facha. Hay gente de mi entorno, no mis amigos, que piensa que soy rojilla. Siempre estoy como en un nivel intermedio", dijo concretamente después de pedir entrar al programa con el himno de España.

Broncano, que no salió de su asombro durante toda la entrevista, le preguntó que quiénes eran sus amigos rojos: "Igual piensas que los que los más rojos son Albert Rivera y otro. Me gustaría ver a tus amigos comunistas, no sé, un concejal del PP que le gustan los gais".

De hecho, poco después de esta entrevista, María Pombo confesó que esta entrevista no fue de su agrado y que se arrepintió de cómo se comportó y algunas de sus frases y comentarios durante la grabación. El propio Broncano acabó llamando a María Pombo cuando se enteró de que ella lo había pasado mal y zanjaron el asunto hablando.