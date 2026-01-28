Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Javier Ambrossi se sincera por primera vez sobre cómo fue su ruptura con Javier Calvo
Javier Ambrossi se sincera por primera vez sobre cómo fue su ruptura con Javier Calvo

El cineasta, que será uno de los presentadores del Benidorm Fest, ha visitado 'La Revuelta' este martes.

Javier Ambrossi en su visita a 'La Revuelta'.TVE

La ruptura de Los Javis fue una de las más sonadas del pasado 2025. Aunque Javier Ambrossi y Javier Calvo confirmaron al hacer pública la noticia que continuarían trabajando juntos en sus proyectos audiovisuales como la cinta La bola negra, que tiene previsto su estreno el próximo mes de octubre, se dispararon los rumores sobre posibles nuevas relaciones de ambos y las noticias sobre la venta de su casa.

No obstante, hasta ahora no habían hablado con total sinceridad sobre cómo se dio esta ruptura entre ambos. Ambrossi, que será uno de los presentadores del Benidorm Fest 2026, ha visitado este martes La Revuelta y ha hablado abiertamente con David Broncano sobre cómo fue su ruptura.

"Quiero darle un beso a Javi desde aquí. Puedo presentar el Benidorm Fest porque él está montando la película", dijo al comenzar su charla con David Broncano en la que dijo sentir "miedo, inseguridad, vacío, tristeza..." al ser su primera visita sin Calvo al programa.

Según relató, fue durante el cumpleaños de Calvo en enero de 2025 cuando sufrió un ataque de ansiedad y se dio cuenta de que necesitaba espacio independiente. "A principios del año pasado me dio un ataque de ansiedad, era su cumpleaños, y casi me caigo... Empecé a plantearme cosas que realmente me pedía el cuerpo, como hacer cosas solo...", ha recordado. "Y cuando abres esa puerta, ya no hay marcha atrás", ha añadido.

Aunque no duda en afirmar que Calvo es la "persona que más ha querido en su vida", admite que verse tan intrínsecamente unido a su pareja a nivel personal y profesional le pasó factura.

"Yo no sabía ya quién era yo, ni donde acababa él y empezaba yo. No teníamos espacio para nada y de repente empezó a poder con mi salud mental. Él sentía lo mismo, estaba siendo a la vez", reveló el cineasta. "A veces, uno se desenamora", señaló.

"No hacen falta consejos, sientes que tienes que pasar a otro momento vital, y lo bueno es que tengo un mejor amigo y un compañero de trabajo maravilloso", añadió y recalcó que ambos seguirán trabajando juntos y que mantienen una relación de amistad y un vínculo muy cercano, como ya dejaron ver celebrando juntos la Nochevieja. "Sería imbécil, si no formase parte de mi vida, saldría perdiendo yo", añadió.

Las palabras de Calvo tras su ruptura

Desde el primer momento en el que se hizo pública la noticia el pasado 11 de noviembre, los reporteros han estado buscando las declaraciones de ambos sobre su ruptura e incluso numerosos titulares han relacionado tanto a Ambrossi como a Calvo con nuevas parejas.

Aunque el primero en pronunciarse con la prensa fue Ambrossi asegurando brevemente que son "superamigos". A su regreso de un viaje a México, dos semanas después de que saltara la noticia, Calvo dio sus primeras palabras a la prensa. "Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida", defendió.

Entonces también se apresuró a desmentir los rumores que le relacionaban con Guitarricadelafuente, protagonista de su próxima película La bola negra. "Llevo no sé cuántos meses rodando con Álvaro [nombre real de Guitarricadelafuente]. Es una de las personas más increíbles que conozco. Su novio es increíble...", empezó diciendo. "Somos hermanos, somos amigos y somos familia. Es una de las personas más importantes de mi año, hemos rodado la película más bonita que hemos rodado nunca", recalcó.

