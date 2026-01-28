Piden un aplauso para Ángela García, periodista de TVE, por lo que ha hecho en pleno directo

El trabajo de enviado especial es uno de los más complejos que existen dentro del oficio de periodista y buena muestra de ello es la gran labor que ha desarrollado en pleno directo de Televisión Española la corresponsal en Estados Unidos, Ángela García.

Un usuario ha sacado una foto de la periodista informando desde Minneapolis y se ha percatado de lo bien que ha realizado su trabajo a pesar de estar a 18 grados bajo cero, con una sensación térmica de 28 grados bajo cero.

"Un aplauso para @gr_angela que ha debido de estar un rato -18° esperando a que le dieran paso. Tenía congeladas varias lágrimas en las mejillas", ha escrito el usuario que ha visto a la reportera trabajar.

"Muchas gracias! Y otro para @Joaquintalaya que a él no se le ve pero lo ha sufrido igual… Ah! Y ojo a la sensación térmica", ha respondido la periodista, mencionando a su compañero cámara.

"-28°.Bastante que has vocalizado", le ha dicho de nuevo el guionista de Cachitos @Ilovepisto.

Minnesota, un polvorín por culpa del ICE

Los asesinatos de Alex Pretti y de Renne Nicole Good en Minnesota a manos de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos han sacudido el país y medio mundo.

Pretti, enfermero de profesión y una persona muy querida en su comunidad, fue abatido por los agentes del ICE desplegados en Minneapolis. Precisamente Pretti se manifestaba por la dureza de la política migratoria de Donald Trump.

Antes, los mismos agentes asesinaron una madre de tres hijos de 37 años, Renne Nicole Good, en un operativo de ICE contra la migración irregular. Según defendieron las autoridades, los disparos se realizaron en defensa propia, aunque desde el estado de Minnesota aseguran que los agentes actuaron de forma injustificada, pues la víctima no suponía ningún peligro para ellos.

Ahora, en año de elecciones de medio mandato, esta política de brutalidad contra los inmigrantes e incluso contra los nacidos en Estados Unidos puede hacer que Trump pierda popularidad

Existen numerosos vídeos grabados con los móviles que contradicen el relato oficial de Washington, un choque abierto con el gobierno del Estado de Minnesota y un malestar que asoma, incluso, en el seno del Partido Republicano.