Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a Antonio Resines qué le preocupa y da una respuesta para ponerla en bucle en todos los lados
Virales
Virales

Preguntan a Antonio Resines qué le preocupa y da una respuesta para ponerla en bucle en todos los lados

"Se emperra la gente en que todo lo que hace es una maravilla". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El actor Antonio Resines, en una visita a 'El Hormiguero'.GTRES

El actor Antonio Resines, expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y ganador de un premio Goya, ha dado una larga y razonada respuesta cuando le han preguntado qué le preocupa en la sociedad.

"Yo no entiendo cómo no se llega a acuerdos puntuales para que todo el mundo viva mejor. Es una cosa que no entiendo. Y no entiendo cómo determinados grupos dicen las barbaridades que dicen", ha señalado en La Primera Impresión pódcast. 

"Me preocupa que no lleguemos a un acuerdo porque el 70% de la población de este país vota a opciones digamos moderadas: moderadamente de izquierdas, moderadamente de derechas, centro... Entonces no entiendo por qué no se puede llegar a acuerdos básicos. De hecho, en algunos sitios se llega. ¿Por qué aquí no se puede? Pues no lo entiendo", ha reflexionado el actor.

"Es un poco desagradable"

"Hay tal encono, tan mal rollo entre todo el mundo, que es un poco desagradable. Y luego hay cosas que se han hecho mal en este Gobierno, en el anterior, y esto hay que decirlo y la gente debe admitirlo, porque se emperra la gente en que todo lo que hace es una maravilla. Bueno, pues no", ha avisado.

Resines ha apuntado que le gustaría que eso se solucionase y que "hubiese más cercanía como la hay en algunos sitios, por ejemplo en algunos ayuntamientos, en muy pocos gobiernos autonómicos".

"Nadie reconoce que ha hecho cosas mal"

"En alguno lo hay. Si tú has ganado las elecciones y te dejan gobernar, tú puedes llegar a un pacto, no hace falta que gobiernes con la gente que ha ganado, tú llegas a un pacto y si no cumplen les tienes cogido por los huevos. Pasa en sitios. Ha pasado ya, de hecho. Creo que eso es mejor porque hay alguien que te está fiscalizando muy de cerca", ha señalado.

"Es una cosa a reclamar: que la gente tuviera más capacidad de entendimiento y no estuviesen todo el día de pelea. Nadie reconoce que ha hecho cosas mal, no se entiende cómo el PP no ha echado al señor este de Valencia, no se entiende, tampoco se entiende por qué los secretarios de organización del PSOE uno está en la cárcel. No se entiende", ha reiterado. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Virales