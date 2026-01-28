Preguntan a Antonio Resines qué le preocupa y da una respuesta para ponerla en bucle en todos los lados

El actor Antonio Resines, expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y ganador de un premio Goya, ha dado una larga y razonada respuesta cuando le han preguntado qué le preocupa en la sociedad.

"Yo no entiendo cómo no se llega a acuerdos puntuales para que todo el mundo viva mejor. Es una cosa que no entiendo. Y no entiendo cómo determinados grupos dicen las barbaridades que dicen", ha señalado en La Primera Impresión pódcast.

"Me preocupa que no lleguemos a un acuerdo porque el 70% de la población de este país vota a opciones digamos moderadas: moderadamente de izquierdas, moderadamente de derechas, centro... Entonces no entiendo por qué no se puede llegar a acuerdos básicos. De hecho, en algunos sitios se llega. ¿Por qué aquí no se puede? Pues no lo entiendo", ha reflexionado el actor.

"Es un poco desagradable"

"Hay tal encono, tan mal rollo entre todo el mundo, que es un poco desagradable. Y luego hay cosas que se han hecho mal en este Gobierno, en el anterior, y esto hay que decirlo y la gente debe admitirlo, porque se emperra la gente en que todo lo que hace es una maravilla. Bueno, pues no", ha avisado.

Resines ha apuntado que le gustaría que eso se solucionase y que "hubiese más cercanía como la hay en algunos sitios, por ejemplo en algunos ayuntamientos, en muy pocos gobiernos autonómicos".

"Nadie reconoce que ha hecho cosas mal"

"En alguno lo hay. Si tú has ganado las elecciones y te dejan gobernar, tú puedes llegar a un pacto, no hace falta que gobiernes con la gente que ha ganado, tú llegas a un pacto y si no cumplen les tienes cogido por los huevos. Pasa en sitios. Ha pasado ya, de hecho. Creo que eso es mejor porque hay alguien que te está fiscalizando muy de cerca", ha señalado.

"Es una cosa a reclamar: que la gente tuviera más capacidad de entendimiento y no estuviesen todo el día de pelea. Nadie reconoce que ha hecho cosas mal, no se entiende cómo el PP no ha echado al señor este de Valencia, no se entiende, tampoco se entiende por qué los secretarios de organización del PSOE uno está en la cárcel. No se entiende", ha reiterado.