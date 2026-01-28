Encontronazo entre Miriam Nogueras y Silvia Intxaurrondo en TVE: "Otra cosa es confundir a la gente"

Tenso encontronazo en pleno directo de TVE entre Miriam Nogueras, de Junts, y la presentadora de La Hora de La1, Silvia Intxaurrondo, a cuenta del voto negativo del partido catalán al decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales del año pasado y que, entre otras medidas, incluía la revalorización de sus pensiones para este 2026.

De primeras, la periodista ha querido saber por qué Junts no votó a favor. El partido catalán dijo que el decreto incluía medidas en favor de la ocupación: "Votar aquellas medidas que intentan acompañar a todo el mundo sí, pero mezclar medidas sociales con imposiciones, en absoluto".

"Estamos a favor de las medidas sociales. En las pensiones estamos a favor de la revalorización y tendríamos en cuenta el coste de la vida porque la vida de un pensionista en Cataluña es mucho más cara que la vida de un pensionista en otros sitios".

"Un pensionista en Cataluña es mucho más cara que la vida de un pensionista en otros sitios" Miriam Nogueras

Para Nogueras es "falso" que Junts esté en contra de las pensiones: "Junts lo que no traga es que el precio de subir sea las pensiones sea que se mantenga que la gente pueda ocupar casas y que la gente no pueda echar a la gente que no paga el alquiler".

Intxaurrondo le ha pedido a Nogueras que le diga qué medida concreta del decreto favorece la ocupación. Después de decir que la medida no sirve, la periodista le ha vuelto a preguntar por la medida concreta: "Que no me ha contestado la medida concreta".

Para Nogueras "el problema real" de la ocupación "existe" pero Intxaurrondo ha querido dividir lo que son personas ocupas de personas que no pueden pagar el alquiler: "Eso es otro caso".

"El real decreto que ustedes tumbaron ayer dice que se suspende el desahucio en unos casos muy concretos", ha defendido la periodista. "Le voy a hacer una pregunta a usted, ¿usted quiere revalorizar las pensiones? póngalo en una ley", ha señalado la diputada.

"Usted me está preguntando, ¿no se conforman con esto? y nosotros decimos: no", ha añadido Nogueras. Intxaurrondo ha señalado que no le ha preguntado eso y que, de nuevo, quiere separar la ocupación de los impagos de alquiler.

"Yo voy a volver a la vía en la que estoy yo. Usted me pregunta sobre la vía que usted insiste y yo voy a insistir en la vía que yo creo que tenemos que insistir porque otra cosa es confundir a la gente", ha apostillado Nogueras.

"Si no le he preguntado todavía", ha insistido la periodista de TVE, que ha leído lo que dice el decreto sobre la ocupación.